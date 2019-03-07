Работал на ФСБ: в горсовете Харькова вычислили предателя

СБУ задержала заместителя директора одного из департаментов Харьковского горсовета. Его подозревают в госизмене и работе на ФСБ России.

Его задержали 5 марта, сообщили на брифинге в Киеве Службы безопасности Украины 7 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я, гражданин Украины, замдиректора департамента Харьковского городского совета, в 2016 году познакомился с Ушаковым Александром Юрьевичем, который является сотрудником ФСБ РФ", – признался на допросе подозреваемый.

Задержанный Скриншот

После вербовки украинский чиновник, имея доступ к разного рода источникам информации, собирал и передавал для ФСБ данные о молодежных организациях, движениях и их лидерах.

Кроме этого, завербованный украинец передавал информацию о патриотических объединениях граждан, их деятельности и лидерах.

Сотрудники СБУ также сообщили, что знакомство вербовщика и украинца произошло в российском городе Нальчик. После этого их встречи проходили на территориях третьих стран, в том числе Беларуси и Чехии.

Вероятным задержанным, по данным источников "Интерфакс-Украина", является заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Семен Хмельницкий. Однако официально на брифинге эту информацию не прокомментировали.

Также выяснилось, что задержанный не имел доступа к государственным тайнам.

"Мы не понимаем, чем данный сотрудник мог быть интересен спецслужбам, поскольку доступа к государственным тайнам или документам под грифом ДСП у него не было, а работал он в департаменте по вопросам молодежи и спорта", – заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

Семен Хмельницкий Facebook Semen Khmelnytski

Также опубликовано видео с заявлением задержанного, где он рассказал о связи с ФСБшником.

"В 2016 году я познакомился с Ушаковым Александром Юрьевичем, который является работником ФСБ Российской Федерации. После вербовки меня Александр Юрьевич создал отработанные каналы связи в виде электронной почты, через черновики, телеграмм-каналы, а также встречи в других странах, таких, как Россия, Беларусь, Чехия, Греция", – отметил мужчина.

По его словам, Ушаков ставил ему задачи, вопросы, ответы на которые хотел получить. Данные задержанный передавал лично во время встречи или уже созданными каналами связи.

"Были интересные темы социально-политической ситуации в Украине, в Харькове, социально-экономической ситуации, молодежного движения, деятельности, которую надо осуществить для предотвращения каких-либо избирательных процессов, а также о работниках местных органов власти", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL,1 марта следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского райсовета Закарпатской области.

Депутат в июне 2018 года организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу непризнанных государств.

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