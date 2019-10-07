"Теряем суверенитет": экс-разведчик забил тревогу из-за Донбасса

Террористы "Л/ДНР" будут использовать разведение войск на Донбассе, чтобы улучшить свои позиции и занять новые территории.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, реального прекращения огня на Донбассе не было ни разу, все перемирия нарушались боевиками.

"В данной ситуации мы видим, что системно факта прекращения огня не будет. С другой стороны, боевики будут использовать любой фактор, чтобы улучшить свои позиции, занять новые территории", – заявил экс-разведчик.

"Например, разграничение возле Донецка и Луганска. Фактически мы находимся в пригороде. Куда они должны зайти? Покинуть часть пригорода Донецка и пойти дальше до Донецка. Точно так же в Луганске и других городах и селениях этих регионов", – отметил Маломуж.

По его мнению, отвод войск на Донбассе ведет к тому, что "мы практически теряем суверенитет".

"Мы отступаем на своей территории, фактически оставляя ее или подконтрольной боевикам, или нейтральной зоной. Не контролируем свою территорию – для государства это юридически абсурдная ситуация. Мы фактически без боя оставляем территорию, для того, чтобы ее контролировали боевики", – подчеркнул экс-разведчик.

Маломуж спрогнозировал, что разведение войск будет "очень сложным" и "не будет системно выполняться в плане прекращения огня и разведения на необходимые территории".

Также он отметил, что украинская армия, уходя со своих территорий, оставит террористам мощные укрепленные позиции, на возведение которых были потрачены миллиарды гривен из бюджета.

slovoidilo.ua

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