"России не навредят": раскрылся предательский нюанс нового расследования по МН17

Судебные слушания в марте 2020 года могут предоставить четкие доказательства причастности России к катастрофе МН17, которые Кремль не сможет отрицать.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил основатель исследовательской поисковой сети Bellingcat Элиот Хиггинс. По его словам, в Нидерландах требуют окончательно разобраться в ситуации.

Элиот Хиггинс

"Новое расследование по состоянию воздушного пространства над Донбассом не поможет России, но и не навредит ей. Это просто отдельный вопрос о том, что произошло с МН17. Даже если Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, а она этого не сделала, это не меняет факта, что ракету из российского "Бука" запустили по гражданскому самолету", – заявил Хиггинс, отвечая на комментарий журналиста о том, что парламент Нидерландов принял решение провести дополнительное расследование катастрофы МН17 из-за того, что Украина не закрыла пространство над Донбассом.

По его словам, тот факт, что Украина не закрыла свое воздушное пространство не делает Россию невиновной. Он уверен, что вопрос статус пространства необходимо обсуждать отдельно.

"Каждому независимому наблюдателю понятно, что ракета из российского "Бука", которая сбила МН17, является частью более широкого вмешательства в конфликт в Восточной Украине. Когда в марте 2020 года начнутся судебные заседания, мы, вероятно, увидим нечто большее, чем просто информацию из соцсетей. Будет еще раз продемонстрировано, что Россия ответственна за сбивание МН17", – отметил глава Bellingcat.

По его словам, сейчас непонятно, надо ли было закрывать воздушное пространство над Украиной. При этом он отмечает, что "российский "Бук" сбил МН17, и то, что Украина оставила воздушное пространство открытым, не избавляет Россию от ответственности за то, что она сделала".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, что в расследовании катастрофы MH17 произошел резкий поворот.

В сентябре премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование катастрофы MH17 на Донбассе не может быть справедливым и нейтральным, поскольку обвинения в адрес России спровоцированы "плохими отношениями Запада и Москвы".

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