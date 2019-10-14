"Нет слов": появилось фото 23-летней фельдшера, погибшей в ДТП со "скорой" в Киеве

В сети показали фото погибшей фельдшера, которая попала в жесткое ДТП вечером в воскресенье, 13 октября, на Керченской площади.

Об этом пишет "ДТП Kiev.ua". В сообщении отмечается, что погибшей было 23 года.

Фото погибшей facebook.com

"Погибшей в ДТП со скорой фельдшеру было 23 года. Страшная цена за хаос на дорогах. Все возмущаются но продолжают летать, платить взятки...", – говорится в сообщении.

Комментаторы под сообщением были единодушны в своей оценке трагедии. Большинство высказало соболезнование погибшим.

"Нет слов... горе... Но пишут, что звуковую сирену включил водитель скорой за секунду до ДТП... страшно за всех, кто пострадал", – отметил один из пользователей соцсети в комментариях.

Напомним, 13 октября в Киеве произошло ДТП – скорая везла ребенка в больницу и двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, после чего произошло столкновение с легковым автомобилем Peugeot, который ехал по ул. Ватутина на зеленый. Пострадали еще пятеро человек - женщина-водитель, двое детей, которые находились в салоне, и ребенок, который был в скорой. Еще одного врача госпитализировали в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в центре Киева машина скорой помощи перевернулась вместе с медиками и пациентом. Тогда авария произошла на пересечении улиц Жилянской и Антоновича.

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