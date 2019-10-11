"Движение по кругу": военный эксперт объяснил, что мешает миру на Донбассе

Нынешний формат урегулирования ситуации на Донбассе себя исчерпал, поскольку Россия добивается от Украины выполнения Минских соглашений в одностороннем порядке.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, Украина в рамках Минских соглашений не вернет Донбасс, а лишь сможет заморозить конфликт.

По словам эксперта, неэффективность Минского процесса становится все очевиднее с каждым днем – "как не подходим, с последнего пункта или с первого, не идет никак".

Мусиенко напомнил, что в конце года заканчивается срок действия закона про особый порядок местного самоуправления, однако прогресс на Донбассе так и не достигнут.

"С 15 февраля 2015 года должен был быть провозглашен режим устойчивого прекращения огня. Прошло уже 4,5 года, и это не выполнено. А даты внесения изменений в Конституцию, а многое другое? Все эти даты уже просрочены, не выполняются", – подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что "России Минский процесс нужен исключительно для того, чтобы Украина приняла и выполнила условия в одностороннем порядке, записала в Конституции особый статус для Донбасса, дала широкую автономию этим территориям".

"А для Украины как сейчас выполнить? Были попытки в 2015-16 годах – не работало. Сейчас договорились в Минске 1 октября прекратить огонь. Так даже в тех населенных пунктах, где должно быть разведение войск, огонь не прекращается... Украина хочет мира, а Россия не хочет. Россия хочет дальнейших односторонних уступок, потому выполнить Минский процесс можно только за счет компромиссов со стороны Украины. Если президент хочет идти этим путем, и большая часть общества это поддерживает, надо честно об этом сказать", – подчеркнул Мусиенко.

"Мы сейчас принимаем закон, в законе прописываем составляющую безопасности, красные линии – выборы только после выхода на границу, после выведения войск и так далее. А Россия говорит нет – вы проводите выборы, а только после этого контроль над границей, как прописано в Минских протоколах. И мы возвращаемся к тем же позициям, которые были в 2015-16 годах, когда подходили к принятию этого закона и так далее. То есть это опять движение по кругу, которое будет иметь тот же самый результат", – пояснил он.

По его словам, единственное, что можно достичь в Минском процессе – это режим прекращения огня и замораживание конфликта.

"Политическое урегулирование в рамках Минского процесса, мне кажется, довольно сомнительное. Потому что они не учитывают максимально украинский национальный интерес. Потому единственное – это прекратить огонь и заморозить конфликт, а дальше уже предлагать другие форматы и позиции", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него есть план "А" и план "Б" для жителей оккупированного Донбасса.

Также Зеленский заявил, что оказался "на шпагате" из-за "формулы Штайнмайера" и Минских соглашений.

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