Главная Новости
11 октября • обновлено в 17:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Движение по кругу": военный эксперт объяснил, что мешает миру на Донбассе

2.7т Читать материал на украинском

Нынешний формат урегулирования ситуации на Донбассе себя исчерпал, поскольку Россия добивается от Украины выполнения Минских соглашений в одностороннем порядке.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, Украина в рамках Минских соглашений не вернет Донбасс, а лишь сможет заморозить конфликт.

По словам эксперта, неэффективность Минского процесса становится все очевиднее с каждым днем – "как не подходим, с последнего пункта или с первого, не идет никак".

Мусиенко напомнил, что в конце года заканчивается срок действия закона про особый порядок местного самоуправления, однако прогресс на Донбассе так и не достигнут.

"С 15 февраля 2015 года должен был быть провозглашен режим устойчивого прекращения огня. Прошло уже 4,5 года, и это не выполнено. А даты внесения изменений в Конституцию, а многое другое? Все эти даты уже просрочены, не выполняются", – подчеркнул он.

Новости
"Формула Штайнмайера": в США предупредили Украину о ловушке

Военный эксперт отметил, что "России Минский процесс нужен исключительно для того, чтобы Украина приняла и выполнила условия в одностороннем порядке, записала в Конституции особый статус для Донбасса, дала широкую автономию этим территориям".

"А для Украины как сейчас выполнить? Были попытки в 2015-16 годах – не работало. Сейчас договорились в Минске 1 октября прекратить огонь. Так даже в тех населенных пунктах, где должно быть разведение войск, огонь не прекращается... Украина хочет мира, а Россия не хочет. Россия хочет дальнейших односторонних уступок, потому выполнить Минский процесс можно только за счет компромиссов со стороны Украины. Если президент хочет идти этим путем, и большая часть общества это поддерживает, надо честно об этом сказать", – подчеркнул Мусиенко.

"Мы сейчас принимаем закон, в законе прописываем составляющую безопасности, красные линии – выборы только после выхода на границу, после выведения войск и так далее. А Россия говорит нет – вы проводите выборы, а только после этого контроль над границей, как прописано в Минских протоколах. И мы возвращаемся к тем же позициям, которые были в 2015-16 годах, когда подходили к принятию этого закона и так далее. То есть это опять движение по кругу, которое будет иметь тот же самый результат", – пояснил он.

Новости
"Тянет на уголовку": Зеленского предупредили, чем грозит закон о Донбассе

По его словам, единственное, что можно достичь в Минском процессе – это режим прекращения огня и замораживание конфликта.

"Политическое урегулирование в рамках Минского процесса, мне кажется, довольно сомнительное. Потому что они не учитывают максимально украинский национальный интерес. Потому единственное – это прекратить огонь и заморозить конфликт, а дальше уже предлагать другие форматы и позиции", – считает эксперт.

Военный эксперт объяснил, что мешает миру на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него есть план "А" и план "Б" для жителей оккупированного Донбасса.

Также Зеленский заявил, что оказался "на шпагате" из-за "формулы Штайнмайера" и Минских соглашений.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Минские договоренности Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
6
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Может для начала активистов угомоните?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel