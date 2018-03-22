Пьяная "валила с*паров": Москаль рассказал, как Савченко попала в плен

Внефракционный нардеп Надежда Савченко в 2014 году попала в плен к террористам "ЛНР", в результате чего была вывезена на территорию России, потому что "в самоволку" пьяная поехала "мочить сепаров".

Об этом в интервью УП рассказал бывший глава Луганской ВГА, а ныне глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

По его словам, по вине Савченко в тот день погибли 15 бойцов АТО, которых она взяла с собой.

"Поехали они, значит "валить сепаров" - и довалились. 15 [бойцов АТО] по ее вине погибли в тот день, она же пьяная свалилась с бронетранспортера, ее забрали эти боевики или россияне, кто там был", - отметил Москаль.

Он также подчеркнул, что "добровольцем" Савченко сложно назвать, она скорее является дезертиром, поскольку на тот момент была кадровым военнослужащим ВСУ, но самовольно покинула свою часть.

Напомним, ранее экс-командир подразделения батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который побывал в тюрьме "ДНР" после боев под Иловайском, рассказал "Обозревателю", что Савченко во время своего российского плена находилась в особых условиях по сравнению с обычными украинскими военнопленными, которые попали в застенки врага. А звание Героя Украины она получила незаслуженно.