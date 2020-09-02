Пассажирка угрожала взорвать поезд Мариуполь – Киев: подробности ЧП

В Запорожской области пассажирка угрожала взорвать поезд Мариуполь – Киев, если его немедленно не остановят.

Как рассказали OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции области, после осмотра состава взрывного устройства обнаружено не было.

"Сообщение поступило 2 сентября, около 2:30, от 23-летней девушки. Она заявила, что если не остановят поезд, то взорвет его. Пассажирку высадили на станции "Синельниково" Днепропетровской области", – отметили в пресс-службе.

В полиции добавили, что заявительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия отрыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 1 сентября "заминировали" гимназию №32, которая находится на улице Федорова.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!