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''Путинский Советский Союз'': генерал ВСУ прошелся по российской пропаганде

3.3тЧитать материал на украинском

Частые громкие и резонансные заявления российских политиков об Украине на самом деле являются частью хорошо отлаженной пропагандистской машины. Кремль тратит на это огромные средства.

Такое мнение в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV выразил генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко. По его словам, таким образом власти РФ влияют как на своих граждан, так и на украинцев.

"То есть, они готовят себе почву для реализации своих планов. В данном случае, по Украине, чтобы политически пристегнуть её к российской политике", – уточнил Романенко.

''Путинский Советский Союз'': генерал ВСУ прошелся по российской пропаганде

Он добавил: конечной целью работы российской пропаганды уже не является создание "русского мира", который так и не состоялся. Теперь они хотят построить мечту президента РФ Владимира Путина: "Путинский Советский Союз".

Ранее в эфире ObozTV:

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

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Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Игорь Романенко
Место
Россия
Теги
УкраинаРоссиявойнапропаганда
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Мужчина даёт присягу РОВНО ОДИН РАЗ. Иначе - это не мужчина и пассивный педераст, проститутка. ВСЕ "укрогэнэралы" присягали Советскому Союзу. И стали - мазепскими проститутками. :-)))
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Генерал уже простудил последние извилины в своей фуражке, как можно строить СССР (союз республик) в Федерации ... Походу он в библиотеки не ходил ...
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Воронов Евгений, в библиотеках можно найти: "Федера́ция (лат. foederātiō — объединение, СОЮЗ)." :-)))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Путинский Похуюз. Какой русский мир? Какие русские? Это россияне и ватоправославные сектанты. Больше никак их называть нельзя
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Бешенство Ватки, русские - это не кугуты. Кугут - это Вы, скрывающий уродливую физиономию и позорное имя. :-)))
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