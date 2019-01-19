''Путинский Советский Союз'': генерал ВСУ прошелся по российской пропаганде

Частые громкие и резонансные заявления российских политиков об Украине на самом деле являются частью хорошо отлаженной пропагандистской машины. Кремль тратит на это огромные средства.

Такое мнение в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV выразил генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко. По его словам, таким образом власти РФ влияют как на своих граждан, так и на украинцев.

"То есть, они готовят себе почву для реализации своих планов. В данном случае, по Украине, чтобы политически пристегнуть её к российской политике", – уточнил Романенко.

Он добавил: конечной целью работы российской пропаганды уже не является создание "русского мира", который так и не состоялся. Теперь они хотят построить мечту президента РФ Владимира Путина: "Путинский Советский Союз".

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