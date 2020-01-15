"Чтобы мир жил по законам России": Путина уличили в подготовке к "вечной" власти

Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым серьезно изменить конституцию его страны.

Соответствующие предложения он озвучил в ходе 16 ежегодного послания к Федеральному собранию. В них нашли признаки подготовки к полной узурпации власти.

В частности, среди наиболее резонансных инициатив главы страны-агрессора следует выделить:

закрепление приоритета конституции Российской Федерации над международными договорами.

Требование от кандидатов в президенты постоянно проживать в РФ не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

Требование убрать слово "подряд" из статьи, которая запрещает избираться президентом более двух сроков подряд.

Создание отдельной властной структуры – Государственного совета.

Назначение президентом силовиков и региональных прокуроров будет происходить после консультаций с Советом Федерации.

У Совфеда будет возможность инициировать отстранение от должностей членов Конституционного и Верховного судов.

Предоставление нелегитимной Госдуме полномочий по назначению главы правительства и всего состава Кабмина.

По словам народного депутата Украины от "Слуги народа" Богдана Яременко, формулировка о приоритетности российского законодательства над международным является крайне тривожным сигналом.

"Высказанное президентом РФ предложение внести изменения в конституцию, которые сделают нормы национального законодательства выше международных договоров, фактически означает, что заключать с Россией договоры не имеет смысла. Россия просто хочет, чтобы остальной мир жил по российским законам. В общем ничего нового. Кроме откровенности, с которой это заявлено", – написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь украинский журналист Роман Цимбалюк увидел в риторике Путина ответ на то, как он планирует сохранить свою власть после 2024 года, когда закончится его нынешняя каденция.

"Проблема 2024 года будет решена. Будет новая должность. Председатель или глава Госсовета. Путин согласился, что нельзя занимать должность президента РФ более двух сроков подряд, но предложил закрепить в конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета. Пока не ясны полномочия этого органа, но они могут быть безграничны, и де-факто сохранить власть в руках ВВП", – написал журналист на своем Telegram-канале.

Хитрый план по "перестройке" российского государства в словах Путина увидел и публицист Виталий Портников. В статье для "Эспрессо", он отметил, что действующий президент РФ понимает, что ему придется отказаться от участия в следующих выборах. Именно поэтому он хочет успеть усилить вес парламента, правительства и региональных лидеров.

"Это, разумеется, ослабит любого преемника Путина и даст возможность самому действующему президенту оказывать значительное влияние на власть уже в новом качестве. Возможно, Путин собирается стать главой Госсовета – примерно так, как бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал после отставки главой Совета национальной безопасности с усиленными в Основном законе страны функциями", – пишет Портников.

Кроме того, журналист уверен, что желание Путина поставить российские законы над международными договорами – это его урок, вынесенный после упреков мирового сообщества из-за оккупации Крыма.

"Предложения Путина демонстрируют, что он сделал вывод из критики периода захвата Крыма, когда политики и наблюдатели напоминали ему, что Россия не только признает территориальную целостность Украины, но и обязалась защищать эту целостность в Будапештском меморандуме. Теперь все это для Кремля будет не очень важно даже с правовой, не только с политической точки зрения – и договор с Украиной, и Будапештский меморандум, и решения международных судов. Более того, конституционные изменения закроют правовой путь к возвращению Крыма любому преемнику Владимира Путина", – считает журналист.

Владимир Путин Скриншот видео

Портников подчеркнул, что последнее послание Путина Федеральному собранию России означает, что он запрограммировал конфликт России и Украины на десятилетия и даже на период после своего отказа от власти.

"Этот конфликт теперь будет подкреплен не только военными, экономическими и политическими возможностями российского режима, но и зафиксирован в правовом поле России, в ее Конституции. Сегодня Путин, по сути, объявил Украине войну – войну практически в открытую. И если украинцы, вместо того чтобы готовиться к этой войне, будут убаюкивать себя иллюзиями о возможности достижения мирных договоренностей с агрессором и поддерживать наивные ожидания своей некомпетентной власти, украинское государство просто погибнет", – сделал вывод журналист.

В свою очередь шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар также увидел в заявлениях Путина перед Федеральным собранием намек на старт переформатирования власти в стране-агрессоре.

"В России началась операция "преемник Путина". И это не всегда ведомый Медведев. Здесь нужен лидер. Очевидно, это будет кто-то из силовиков. Судя по всему, мы видим реализацию традиционной схемы "Ботокс в бороду, бес – в ребро". Власть ВВП передавать никому не собирается, если говорить о фамилиях. Если о должности, то значительная часть полноты власти перейдет к парламенту РФ", – пишет журналист на Facebook.

"Фактически, срочное перекраивание конституции – это скрытая форма дальнейшей узурпации власти. После 2024 года Путин займет пост в советской вертикали, например, главы Госсовета. Или, в крайнем случае, премьера. Хотя, пазлики больше указывают на его парламентский вектор", – подытожил Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 января президент России Владимир Путин выступил с 16 ежегодным посланием к Федеральному собранию.

На нем Путин снова похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна.

Во время обращения Путин удивил граждан РФ своим согласием с утверждением, что президент страны не должен занимать этот пост более двух сроков подряд. Вместе с тем, он отметил, что не считает это требование принципиальным.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию ушел в отставку вместе со всем Кабинетом министров.

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