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25 ноября • обновлено в 11:49
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"Путин – заложник": президента России поймали на провале идеи "русского мира"

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Постоянное навязывание идеи "русского мира" через русский язык всему миру стало просчетом президента России Владимира Путина. Ведь цивилизованные страны сплотились в борьбе против этого гибридного "оружия" и делают все для его нераспространения.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook украинский журналист Павел Казарин. Он отметил, что опасения главы страны-агрессора по поводу попыток сокращения пространства русского языка в мире не беспочвенны.

"Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается с попытками "бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире". Обвинил во всем "пещерных русофобов" и госполитику отдельных стран. Пообещал бороться. Российский президент остается заложником своего прошлого. В рамках которого любые проблемы принято объяснять происками, а не ошибками. Потому что с происками можно объявить борьбу, а ошибки сперва нужно признать", – пишет журналист.

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Казарин отметил, что российскому президенту никто не объяснил причин популярности английского языка и никто не рассказал о том, что изучение языка не делает человека частью "английского мира". Ведь английский язык не посягает на идентичность – выучивший его француз остается французом, а китаец – китайцем. Именно потому никому в мире не придет в голову воспринимать этот язык как угрозу.

"А вот русский язык подобной "политической нейтральностью" похвастаться не может. Современный Кремль продает его как пакетный товар. В комплекте с ним идет лояльность к империи, солидарность с российской трактовкой истории и латентное антизападничество. Если же речь идет о соседях России, то русский язык поставляется сюда как повод для вторжения: любой носитель объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать", – объясняет логику Кремля Казарин.

Более того, подчеркивает журналист, Россия даже умудрилась превратить заграничные "русские школы" в фабрики "русских людей", которые обязаны быть в оппозиции к своему государству, к его истории и языку.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"Кремль сперва загоняет их в языковое гетто, отрезает им пути для интеграции в общество, а затем использует как рычаг давления и шантажа. То, что могло стать инструментом "мягкой силы", Москва предпочитает использовать как предлог для применения грубой", – пишет Казарин.

Возвращаясь к английскому языку, он напомнил, что это – язык науки и бизнеса, путешествий и общения. Люди учат его для того, чтобы получить путевку в жизнь. Что касается русского языка, то его Россия умудрилась превратить в оружие.

"И нет ничего удивительного в том, что в соседних странах пытаются защищаться не столько от самого языка, сколько от всего того, что Россия норовит поставить вместе с ним в рамках "пакетного предложения". Причем, эта судьба постигла не только язык. Современная Россия пытается загнать под ружье всех классиков без исключения. Мол, если хочешь восхищаться Чеховым и Чайковским – будь добр радоваться Крыму, Донбассу и чтить скрепы. Хочешь восхищаться Гагариным и Менделеевым – привыкай молиться на кирпичные стены Кремля и тех, кто в них лежит. Любишь Станиславского и Мейерхольда – люби еще СССР, патриарха Кирилла и "Единую Россию", – возмутился Казарин.

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Журналист глубоко убежден, что Кремль сам умудрился начинить культурное наследие своей страны архаикой, мракобесием и шовинизмом, а также объявил пятой колонной всех, кто с этим не согласен. После всего этого официальная Москва обижается, когда соседние страны пытаются этот "комплексный обед" не покупать, удивляется журналист.

"Владимир Путин абсолютно прав. Пространство русского языка сокращается из-за сознательной государственной политики отдельных стран. Например, России", – подвел он итог.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил о том, что русскому языку объявили войну националисты, маргиналы и "пещерные русофобы". Он возмутился из-за того, что в некоторых странах это стало официальной государственной политикой.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Павел Казарин
Место
Россия
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Есть особенность в нынешнем этапе развития человечества, который ознаменован глобализацией. С одной стороны, из-за прозрачности границ и технологических возможностей в эпоху глобализации, происходит повышенная диффузия культурных проектов, языковых программ, идеологий, мирвозренческих принципов и пр. С другой стороны, массовое проникновение носителей иностранной культуры, языков, идеологий мирвозренческих принципов и пр., вызывает естественное отторжение и противодействие навязываемым новациям и, параллельно, вызывает усиление национальной ментальности. Именно ныне в мире и наблюдается этап, при котором мир пересытился "новыми" культурными и политическими проектами и обращается к восстановлению приоритетов национальной ментальности, культуры, языка и пр.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Автор бредит однако... Когда это Россия навязывала русский язык? Если нацики пытаются "выпилить" отовсюду русский язык в русскоговорящих регионах, то это оказывается не нацики нарушают права человека, а Россия навязывает. Автор диплом в переходе купил что-ли?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На ОБОСРАТЕЛЕ все темы предсказуемы, писаки мажоры мусолят одно и тоже Путин, Крым, Донбас, это тот случай когда пациент уже неизлечим и в предсмертной агонии повторяет эти слова с пеной у рта,
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