Путин, введи войска в Киев? Митрополит УПЦ МП предупредил об опасности

Действия активистов общественной организации "С14", организовавших акцию у стен Киево-Печерской лавры, могут быть использованы спецслужбами России в собственных целях.

Такое мнение "Обозревателю" высказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко.

Комментируя акцию, организованную "С14" под лаврой, которая прошла под лозунгом: "ФСБ, прочь из лавры!" митрополит заметил: "Я отношусь к этой ситуации двояко, поскольку не знаю ее организаторов".

Акция С14 у стен Киево-Печерской лавры Facebook Сергій Мазур

По его мнению, активисты избрали не лучший формат для донесения своих убеждений. "Ряженый "Путин", оскорбительные фразы в адрес священников, удары по капоту машины… Священнику, которые выезжал на своем авто после службы в соборе, побили машину. Это не совсем правильная форма выявления протеста. Если люди уверены в своей правоте, надо поступать иначе", - уверен Александр Драбинко.

"Парни поступили не совсем правильно. Надо было просто подойти к владыке Павлу, поговорить с ним", - добавил он.

Митрополит также рассказал о том, какие ассоциации возникли у него в связи с событиями 8 января. "Подобная ситуация была в феврале 2014 года. Когда Янукович бежал, был так называемый мнимый захват лавры. Тогда российские СМИ заявили о том, что "лавру захватили" и призывали: "Путин, введи войска". В этот раз с заявлением выступил Селиванов – дескать, мы приедем из Луганска защищать лавру. Началась мобилизация общины для защиты лавры".

"Не имеет ли это событие двоякого значения? Ведь то же ФСБ может кричать: "ФСБ, прочь из лавры!" - заметил он.

Митрополит предположил, что "сами парни, которые проводили акцию, возможно, не осознавали, что их могли использовать".

Говоря о наличии на территории лавры "тиитушек", о чем заявили "С14", он сказал о том, что "следует разделять монастырь и те организации, которые там находятся". "Есть верхняя лавра, музейные помещения и помещения, которые сдаются в аренду, которые не имеют никакого отношения к монастырю". Вместе с тем митрополит признал, что в свое время "титушки" действительно "тусовались" на территории Киево-Печерской лавры.

Как писал "Обозреватель", 8 января "С14" организовали акцию под стенами Киево-Печерской лавры. Позже в комментарии "Обозревателю" активисты сообщили, что в настоящее время на территории святыни под видом охраны находятся члены запрещенной сепаратистской организации "Верное казачество".