Режим президента России Владимира Путина направлен не только на разграбление и наживу на коррупционных схемах, но и провоцирование новой мировой войны.

Таким образом Кремль хочет отомстить Западу за превосходство и занять его место, отметил в статье для "Эхо Москвы" российский публицист Андрей Пионтковский.

"Сегодня невозможно не видеть, что на мировой арене режим Путина последовательно разрушает систему правовых сдержек и ограничений на международное насилие и тем самым сталкивает человечество к новой мировой войне. Путинская правящая клика – это не банальные коррупционеры и воры. Это коррупционеры и воры, возомнившие себя вершителями судеб человечества, призванными и способными изменить ход мировой истории", – написал он.

Владимир Путин "24 канал"

Пионтковский подчеркнул, что нынешняя власть России не может смириться с постсоветскими реалиями и признать их. Именно поэтому путинский режим не просто хочет вернуть под контроль Москвы независимые страны постсоветского пространства, но и взять реванш за проигрыш СССР в "третьей мировой" (холодной) войне с Западом. Главной идеей Путина является месть и унижение Запада за проигрыш России в ХХ веке.

"Кремль стремится не просто заставить Запад "уйти из мировой истории". Он намерен "выбросить из истории" именно то, что сделало современный мир несравненно гуманнее, чем он был сто лет назад. Путинский Кремль одержим идеей навязать миру собственные представления о "правильном" миропорядке". О некой "новой Ялте", в которой сильнейшие будут делить между собой народы и государства на зоны их имперского диктата", – сделал вывод Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пионтковский также заявил, что Россия тайно запустила убойную ядерную программу во главе с президентом Владимиром Путиным. По его мнению, своей агрессией против одного из государств НАТО в Балтии Кремль рассчитывает втянуть блок в масштабное военное столкновение, а затем принуждать к капитуляции.

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