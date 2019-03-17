Путин собрался в Крым: ему пригрозили возмездием

Поездка президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, запланированная на 18 марта, — это возвращение преступника на место преступления.

Об этом на странице в Facebook заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что российский глава подтверждает это "с завидным упорством", снова и снова посещая украинский полуостров.

"Путин мечется как палач, осознает неизбежность человеческого наказания за совершенные им преступления", — написал Чубаров.

"Когда Путин, находясь в Крыму, будет искать успокоения в среде своих подельников по преступлению и изображать "торжество по случаю воссоединения", в сотнях тысячах крымских семьях его имя будет подано проклятию", - добавил он.

Владимир Путин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

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