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Путин собрался в Крым: ему пригрозили возмездием

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Поездка президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, запланированная на 18 марта, — это возвращение преступника на место преступления.

Об этом на странице в Facebook заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что российский глава подтверждает это "с завидным упорством", снова и снова посещая украинский полуостров.

"Путин мечется как палач, осознает неизбежность человеческого наказания за совершенные им преступления", — написал Чубаров.

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"Когда Путин, находясь в Крыму, будет искать успокоения в среде своих подельников по преступлению и изображать "торжество по случаю воссоединения", в сотнях тысячах крымских семьях его имя будет подано проклятию", - добавил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинРефат Чубаров
Место
Украина
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