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Путин сам признается: Портников раскрыл план Кремля по катастрофе MH17

1.7т Читать материал на украинском

Россия все же расскажет, как сбила Boeing на Донбассе, когда президентом Украины станет прокремлевский кандидат, и трагедию можно будет подать как провокацию националистов.

Такое мнение в своем блоге для "Грани.ру" высказал украинский журналист Виталий Портников. По его словам, подробности раскроет сам лидер России Владимир Путин, как это произошло с "зелеными человечками".

Журналист заверил, что Кремлю выгоднее молчать, пока не будет установлен полный контроль над всей Украиной.

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"Если этот контроль будет установлен, если сработает актуальный кремлевский план и очередной украинский президент окажется очередной кремлевской марионеткой и вернет украинцев в стойло, мы сразу все узнаем. Прямо от Путина как узнали от него о "зеленых человечках", которых тоже там вроде бы не было. Путин все расскажет Оливеру Стоуну и про смелых российских военных, и про то, как русский солдат спасал русского человека на Донбассе. И про "Боинг" тоже расскажет что это была подлая провокация украинских националистов с целью скомпрометировать славную российскую армию. И даже извинится перед родственниками погибших и от своего имени, и от имени украинского коллеги, который будет так же ненавидеть "украинских националистов", как и его хозяин в Кремле. Но пока еще не время. Пока Украина еще трепыхается. Вот скоро как надеются в Кремле ее прикончат и уже тогда все объяснят", – написал Портников.

Виталий Портников

Виталий Портников

Replyua.net

Журналист также напомнил, что сбитый на Донбассе рейс МН17 – не первый подобный случай для России.

Так, ранее в 1983 году советский военный летчик сбил южнокорейский лайнер.

"Тогдашний начальник генштаба Николай Огарков часами нудно объяснял советским телезрителям, почему это произошло, в буквальном смысле слова стоял у карты с указкой. А теперь такая несознанка! Впрочем, нынешних кремлевских стратегов нетрудно понять. Ихтамнет. Огарков сбивал "Боинг" в своем воздушном пространстве. Нынешние руководители России в чужом. И для них очень важно, чтобы ничто не могло свидетельствовать об их причастности к войне на Донбассе", – пояснил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Богдан Буткевич выразил мнение, что сбитие рейса MH17 на Донбассе спасло миллионы украинцев от вторжения России.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
Боинг МН17 МН 17 МН17
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Портников -лучший !
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Пиши исчо гоблин, cвидoмые изголодались по лапше )))
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
А тебе гоблин, путен уже всё рассказал)) пиши исчо, свидомые изголодались по лапше ))
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