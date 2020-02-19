Путин перебросил оружие на Донбасс: появились новые доказательства

На Луганщине прокуратура и СБУ задокументировали очередной факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север" на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года – термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В – было обнаружено во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе Станицы Луганской.

На Донбассе обнаружили российские боеприпасы Прокуратура Луганской области

"Указанный боеприпас не производится в Украине, находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", которые контролируются Россией, а также оккупационной администрации РФ в Луганской области – для осуществления военной агрессии против ВСУ.

На Донбассе обнаружили российские боеприпасы Прокуратура Луганской области

"Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем они будут передаваться в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведение причастности РФ в войне на территории нашего государства", – подытожили в ОТГ "Север".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Славянском в Донецкой области сотрудники Нацгвардии и СБУ обнаружили в кустах возле трассы гранатомет РПГ-22 и обезвредили его, предотвратив вероятный теракт.

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