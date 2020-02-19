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19 февраля • обновлено в 12:24
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Путин перебросил оружие на Донбасс: появились новые доказательства

2.2т
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На Луганщине прокуратура и СБУ задокументировали очередной факт поставки Россией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированиям на оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север" на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года – термобарический заряд ТБГ-7В от РПГ-7В – было обнаружено во время работ по разминированию вблизи участка разведения войск в районе Станицы Луганской.

На Донбассе обнаружили российские боеприпасы

На Донбассе обнаружили российские боеприпасы

Прокуратура Луганской области

"Указанный боеприпас не производится в Украине, находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", которые контролируются Россией, а также оккупационной администрации РФ в Луганской области – для осуществления военной агрессии против ВСУ.

На Донбассе обнаружили российские боеприпасы

На Донбассе обнаружили российские боеприпасы

Прокуратура Луганской области

"Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В дальнейшем они будут передаваться в Офис прокурора Международного уголовного суда с целью доведение причастности РФ в войне на территории нашего государства", – подытожили в ОТГ "Север".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Славянском в Донецкой области сотрудники Нацгвардии и СБУ обнаружили в кустах возле трассы гранатомет РПГ-22 и обезвредили его, предотвратив вероятный теракт.

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Автор
Марта Рок
Темы
Вооружение Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Россия - страна-агрессор
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Указанный боеприпас не производится в Украине, находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ". Обоз сам то понял что напечатали?)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
И кстати этот боеприпас разработан в 1988 году.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это на случай если все таки поправят) https://prnt.sc/r4icr8
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Путин перебросил оружие на Донбасс: появились новые доказательства. хахаха и папаспот Путина нашли
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3
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Жирнов Влад, скажи проще.... Явамниверю вывсеврети )))
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