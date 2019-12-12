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12 декабря • обновлено в 08:09
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Путин обманул Зеленского: на Донбассе развязались кровавые бои

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Двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в среду, 11 декабря. Таким образом Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня, о котором договорились на встрече "нормандской четверки".

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

  • у Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Павлополя – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Лебединского и Авдеевки – с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Путин обманул Зеленского: на Донбассе развязались кровавые бои

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку Зайцево – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Крымского и дважды у Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе 9 декабря.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если разведение войск на Донбассе проводить большими участками и быстрее, то процесс займет около 6 – 8 лет. Причем здесь обман Путина?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Что-то слабовато пополняется небесная скотня. Работайте лучше,братья!
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