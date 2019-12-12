Путин обманул Зеленского: на Донбассе развязались кровавые бои

Двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в среду, 11 декабря. Таким образом Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня, о котором договорились на встрече "нормандской четверки".

Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

у Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского и Авдеевки – с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

дважды неподалеку Зайцево – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского и дважды у Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе 9 декабря.

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