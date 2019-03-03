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Путин не вечен: топ-пропагандисту Кремля тонко намекнули на расплату

13.4тЧитать материал на украинском

Племянника российского топ-пропагандиста Сергея Кисилева, осужденного в Германии за войну за "ДНР", могли арестовать по вине его же дяди.

Дмитрий Киселев в 2016 году в эфире заявил, что его родственник воюет на стороне террористов, написал в своем блоге на "Эхо Москвы" журналист Матвей Ганапольский.

"Пацана взяли в Болгарии, переправили в Германию, где он и получил срок. Срок дали не за конкретные доказательства, что он там воевал, а потому, что "многое на это указывает", – пояснил Ганапольский.

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Он также предположил, что племянник после освобождения из тюрьмы захочет отомстить Дмитрию Киселеву за хвастовство.

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Комсомольская правда

"Думаю, что когда он выйдет из тюрьмы, он сполна отблагодарит дядю. Как видим, гордость за участие в донбасской авантюре ценится только путинской камарильей, а на территории остального мира оценивается тюремным сроком. А еще дяде следует подумать о своем собственном будущем. Путин не вечен", – заявил Ганапольский.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Дмитрий Киселев
Место
Россия
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
Добакланился кисель. Ничего, племяш из тюряги выйдет и расскажет тебе, пидору, как его "любили" зэки. Обзавидуешься, мразь.
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