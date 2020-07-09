Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак дал интервью ТАСС, в котором изложил свое видение разрешения проблемы Донбасса.

Это банальная чиновничья позиция. В отличие от предыдущего "главного по проблемам Донбасса" Владислава Суркова, Козак человек не такой творческий, поэтому его позиция достаточно рутинная.

Характерно, что российские представители введут себя достаточно лицемерно и сдержанно – они толком ничего не говорят. Но суть всей российской позиции достаточно откровенно транслируют представители "Л/ДНР".

Например, глава "ДНР" Пушилин прямо заявил, что никакого разговора об интеграции этой самопровозглашенной бандитской республики в Украину речи быть не может, и что речь идет об интеграции только с Россией. Это было сказано четко и ясно буквально пару дней назад. Поэтому все разговоры о минском формате, о Минских соглашениях являются абсолютно бессмысленными.

В частности, во вчерашнем "Воскресном вечере" Родион Мирошник заявил о том, что их цель на минских переговорах – это такая своеобразная конструкция, при которой эти две бандитские республики должны стать государствами в государстве – со своими вооруженными силами, со своими судами, со своей прокуратурой, которые никак не контролируются Украиной. Совершенно очевидно, что терпеть государство в государстве – это самоубийство.

Тогда о чем идет речь? Разговаривать можно только об обмене пленными, других вариантов нет.

На мой взгляд, сегодня главной идеей всех стран Запада, включая Украину и США, и европейские страны, должен быть пример, который подали балтийские страны – Латвия и Литва. Они без всяких разговоров и переговоров просто заблокировали присутствие каналов Russia Today на территории своих стран. Представителя RT даже не пригласили на заседание регулятора – просто потому что не о чем разговаривать.

Сегодня с путинской Россией разговаривать просто не о чем.

Неужели кто-то из здравомыслящих людей в Украине надеялся, что однажды утром Путин проснется, хлопнет себя по лбу, скажет: "Господи, да что ж я делал?! А давай-ка я все-таки отдам Крым Украине? А давай-ка я уберу свои войска, своих марионеток с Донбасса, и пусть они восстановят свою территориальную целостность? Заодно нужно будет воскресить тысяч 15 человек в Украине, несколько сотен тысяч убитых сирийцев".

Пока Путин в Кремле, против Украины будет идти война. Пока Путин в Кремле, Крым и часть территории Донбасса останутся оккупированными.

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