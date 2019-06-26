ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Путин косо смотрит? В Украине усилят защиту военных складов

358Читать материал на украинском

Украина получит от США финансовую помощь в размере $4 млн для защиты своих складов боеприпасов.

Соответствующий меморандум подписали представители украинского-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля на заседании в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Посольства Украины в США в Facebook.

Так, документ согласовали вр. и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого.

Новости
"Выбило стекла в домах": в Дзержинске мощно рванул завод боеприпасов. Фото и видео ЧП

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее

Скриншот с видео

Известно, что заседание Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля проводятся два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне.

"Эти встречи являются важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии", – подчеркнули в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов финансовой помощи для Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Военная помощь УкраинеФинансовая помощь Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel