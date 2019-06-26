Путин косо смотрит? В Украине усилят защиту военных складов

Украина получит от США финансовую помощь в размере $4 млн для защиты своих складов боеприпасов.

Соответствующий меморандум подписали представители украинского-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля на заседании в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Посольства Украины в США в Facebook.

Так, документ согласовали вр. и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Скриншот с видео

Известно, что заседание Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля проводятся два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне.

"Эти встречи являются важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии", – подчеркнули в посольстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов финансовой помощи для Украины.

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