Путин "кинул" строителей Крымского моста: они сделали признание на камеру. Видео

Строители Керченского моста записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за того, что уже более полугода не могут получить положенные по контракту деньги.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Руководители 15-ти компаний, участвовавших в стройке, винят в своих проблемах фирму "ДЕКО", которая является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" приближенного к президенту РФ бизнесмена Аркадия Ротенберга (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Общая сумма задолженности, по словам россиян, составляет почти полмиллиарда рублей.

Владимир Путин Коллаж

"Уважаемый Владимир Владимирович! К вам обращаются руководители организаций, участвующих в строительстве Керченского моста.

На строительство были выделены целевые бюджетные средства. Но в результате мошеннических действий руководства "Фирмы ДЕКО" – это субподрядчик "СГМ-Мост" – деньги так и не дошли до организаций. Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ", – сказано в обращении к российскому президенту.

Скрин видеообращения

"Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заемные. В результате вынуждены стоять на грани банкротства", – добавили строители.

Обращение руководителей компаний-участников строительства Крымского моста к президенту РФ, генеральному прокурору и главе СК Крым.Реалии

Отмечается, что АО "Фирма ДЕКО", судя по заблокированным счетам и десяткам арбитражных дел, в которых она выступает ответчиком, испытывает большие финансовые проблемы.

За последний год в ней сменилось несколько директоров, последний из которых был назначен в качестве кризисного управляющего.

"Когда полтора года назад мы начали участвовать в стройке Крымского моста, это был очень эмоциональный момент, что мы работаем на такой крупной стройке. Национальный проект, в конце концов. Сейчас мы чувствуем разочарование, мягко говоря, очень мягко говоря. А если быть точным, то кинули нас, государство кинуло", – сказал в комментарии журналистам один из авторов видеообращения к Путину Алексей Борецкий.

Письмо от компании "ДЕКО", в котором признается долг перед одним из субподрядчиков строительства моста Крым.Реалии

Напомним, недавно в РФ было подписано соглашение, согласно которому компания Аркадия Ротенберга "Мостотрест" получит почти 900 млн рублей на обслуживание автомобильной части Крымского моста до мая 2021 года.

Также стало известно, что Крымский мост построили по самому дешевому из предложенных проектов, что принесло немалый доход Ротенбрегу.

Аркадий Ротенберг РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

14 июня в аннексированном Крыму оккупанты осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке Керченского моста.

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