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22 апреля • обновлено в 19:26
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Путин хотел использовать общемировой коронавирусный хаос для усиления позиций Кремля - политолог

1.4т
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Путин хотел использовать возникший из-за пандемии коронавируса хаос в мире для усиления позиций Кремля. Для этого президент РФ решил воспользоваться методами советских спецслужб. Такое мнение высказал политолог Олег Лисный в ходе международного круглого стола "Москва как выгодополучатель от коронавируса: Как реагировать миру", который проходил 22 апреля на базе информационного агентства "Укринформ".

Олег Лисный

Олег Лисный

Укринформ

Так, по мнению Лисного, укреплять позиции Кремля на международной арене Путин пытался с помощью демонстративной благотворительной помощи странам, страдающим от пандемии.

"Владимир Путин - циничный правитель, который превратил "милосердие" в инструмент для достижения своих целей за рубежом. При этом в этом милосердии нет места гражданам своей страны, не говоря уже о жителях оккупированной части украинского Донбасса, которые брошены на произвол судьбы перед лицом пандемии. Однако игнорирование проблемы коронавируса вместе с фальсификацией данных о распространении эпидемии привели к тому, что болезнь стала одним из тех факторов, что угрожают стабильности РФ и вводят её в системный кризис", - считает Лисный.

Эксперт отметил, что в своей деятельности Кремль опирается на методы советских спецслужб, в частности - так называемому "оказанию братской помощи". Именно это происходило, по мнению Лисного, в Италии, куда Кремль под эгидой Министерства обороны РФ для борьбы против коронавируса послал 15 транспортных самолётов с военными вирусологами и техникой химических войск.

"Операция сопровождалась активизацией пророссийских политиков, журналистов и интернет-ботов, которые говорили о том, что помощь Италии якобы предоставляет только Россия, а не НАТО и ЕС. При этом руководство РФ заигралось в геополитику и не уделяло внимания защите населения своей страны. В результате в России сложилась драматичная ситуация и Кремлю пришлось в спешном порядке вводить карантинные ограничения и отказываться от внешнеполитической активности и такого громкого идеологического проекта как празднование 75 годовщины победы в "Великой отечественной войне", - подчеркнул политолог.

Международный круглый стол, в котором известные эксперты и медийники из Украины, Германии, Италии, Израиля и Латвии обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса в мире и то, насколько выгодна эпидемия для РФ, был организован Благотворительным фондом "Акцент" и общественной инициативой "Янтарный путь".

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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
До участі запрошені: Петро Охотін - політичний консультант; Людмила Долгоновська - співкоординатор Мережі захисту національних інтересів АНТС; Наталія Гебрич - український активіст з Італії; Андрей Новак - політолог із Німеччини; Едуардс Лініньш - політичний оглядач Радіо Латвії; Ростислав Гольцман - ізраїльський журналіст.
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Юг Руси
Юг Руси
Дбл бл ))))))))))))
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