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Десятки тысяч россиян на границе: Жданов оценил новую угрозу

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В настоящее время военное присутствие Российской Федерации у границ Украины не дает оснований для дополнительного беспокойства.

"Пусть начальник Генштаба проведет пресс-конференцию, пусть он повесит карту и покажет, что стоит на нашей границе, на каком удалении, в какой степени укомплектованности. Народ выдохнет с облегчением и будет понимать, какая ситуация на границе", – заявил OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов, комментируя заявление командующего штаба ООС.

Вооруженные силы РФ, иллюстрация

Вооруженные силы РФ, иллюстрация

Армейский Вестник

"Я напомню, что с 2015 года Российская Федерация строит две военные базы в районе Белгорода. Туда передислоцирована на постоянной основе 18-я отдельная механизированная бригада. С учетом того, что РФ отказывается от бригадно-батальонной структуры Вооруженных Сил, эта бригада будет превращаться в дивизию", – сказал он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул: общая численность российских вооруженных формирований, размещенных вблизи границы Украины, осталась прежней – порядка 83 тысяч.

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"Они строят базу, наращивают инфраструктуру. Конечно, появляются какие-то возможности для размещения новой техники, но перебрасывать им пока нечего. Единственное, что Россия перебросила к нашей границе в качестве увеличения численности техники и личного состава техники, это 250 танков, которые завели во время учений "Восток-2018". Но там старье 50-летней давности – Т-62, Т-64, которые были на хранении за Уралом. С личным составом у России огромные проблемы", – пояснил Жданов.

Таким образом, "нет особого повода для беспокойства".

В то же время он заметил: "Новая команда начинает страдать манипуляциями в плане запугивания населения".

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Как писал OBOZREVATEL, заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар заявил: Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Олег Жданов
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
РУЗКИЕ СВИНЬИ СДАВАЙТЕСЬ!!!СМЕРТЬ РАСЕЙСКИМ ОКУПАНТАМ ОТ НОЖА БЛАТНЫХ ДОНБАССА!!!
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