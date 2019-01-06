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''Пушилина туда с лопатой!'' В ''ДНР'' взбунтовались из-за беспредела оккупантов

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Жители оккупированной Макеевки Донецкой области возмущены бездействием боевиков, которые не смогли обеспечить самое простое – уборку снега.

Так называемая "администрация" города попросила людей выйти на улицы с лопатами и самостоятельно все устроить, рассказал в своем Twitter блогер Фашик Донецкий.

Распоряжения оккупационных властей вызвали резкую критику террористов "ДНР": "Довели людей до того, что в КП никто не хочет идти", "Вот бы увидеть бригады наших слуг из администрации городов и мэра во главе с лопатами", "Да, Пушилина туда с лопатой!"

''Пушилина туда с лопатой!'' В ''ДНР'' взбунтовались из-за беспредела оккупантов
''Пушилина туда с лопатой!'' В ''ДНР'' взбунтовались из-за беспредела оккупантов

Напомним, в области снежный коллапс. Так, в Енакиево на двое суток в снегу застрял трамвай.

Снег в Донецкой области

Снег в Донецкой области

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Украина рассказала о подлости террористов, которые на пунктах пропуска не пропускали граждан, следовавших на территорию, подконтрольную Украине. Пожилые люди и дети вынуждены были часами ждать на морозе своей очереди.

Персоны
Фашик ДонецкийДенис Пушилин
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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