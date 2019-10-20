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20 октября • обновлено в 04:46
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"Пухнет от счастья": располневший Пушилин насмешил сеть внешним видом

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Новое фото главаря "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина насмешило пользователей сети.

Снимок, на котором мужчина запечатлен вместе с человеком в форме, появился на Twitter-странице IgorGirkin.

"Все хорошеет и хорошеет", – написал автор поста, обратив внимание на внешний вид террориста и то, что он пополнел.

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Пушилин

Пушилин

112 Украина

"Пухнет от счастья": располневший Пушилин насмешил сеть внешним видом

twitter.com/GirkinGirkin

"Бомба замедленного действия", "Скоро на белом коне, как Ким, поднимется на вершину террикона для принятия судьбоносного решения", "Пухнет от счастья", – шутят пользователи в комментариях.

"Пухнет от счастья": располневший Пушилин насмешил сеть внешним видом

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько. В сети обсуждают, что российские кураторы недовольны работой Пушилина, его авторитет как лидера "республики" упал даже среди местных наемников.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Новости Донбасса фотографии
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