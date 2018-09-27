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Пушилин готовил переворот в "ДНР" и убийство Захарченко: СБУ опубликовала доказательства

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Нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин готовил "госпереворот в республике" и хотел устранить своего предшественника на "посту" Александра Захарченко без проведения "выборов".

Это на встрече с двумя неустановленными лицами обсуждал помощник Пушилина, Александр Лаврентьев. Аудиозапись разговора террориста в ресторане турецкого курорта Анталия опубликовали на странице СБУ в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Получили один интересный разговор между официальным помощником на тот момент главы так называемого Народного совета "ДНР" Пушилина — Александра Лаврентьева с двумя неизвестными. В аудиозаписи говорится о подготовке Пушилиным "госпереворота" и окончательного решения "проблемы Захарченко" до сентября без проведения так называемых выборов", — пояснили в Службе безопасности.

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В пятиминутном разговоре обсуждается не только устранение Захарченко, а и "слив" его сторонников. Причем сделать это они собирались "максимально быстро", до сентября. Лаврентьев спрашивал у своих собеседников, могут ли они "посодействовать в решении проблемы с Захарченко".

"Представьте такой момент: выборов никаких не будет, а будет просто исполняющий обязанности, победа?! Никакого ажиотажа, никаких скандалов, все четко, все всех устраивает", — обратился к неизвестным лицам Лаврентьев.

Пушилин готовил переворот в "ДНР" и убийство Захарченко: СБУ опубликовала доказательства

Главарь "ДНР" Денис Пушилин (слева) и его соратник Александр Лаврентьев (справа)

Facebook СБУ

"Ваша идея понятна, вы убираете Захара, с этим, как его, Казаковым (так называемый вице-премьер "ДНР". — Ред.), сливаете "Ташкента" (так называемый министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев. — Ред.), усмиряете их потешные батальоны, меняете правительство, но к вам потом же тоже могут прийти?" — отвечал собеседник террориста.

Как писал OBOZREVATEL, после убийства Александра Захарченко 31 августа его "пост" занял Денис Пушилин. Он сразу же начал "зачистку" людей своего предшественника и распределение "постов" между соратниками среди террористов.

Персона
Александр Захарченко
Место
УкраинаДонецк
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Булановская Василиса
Булановская Василиса
Очередная муйня от СБУ! Чем бы дитя ни тешилось...
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Так вот оказывается кто Чебурашка. Такой себе ушастый лугандонский паучок.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Плевать,кто и кого там жрёт. Главное - результат.
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