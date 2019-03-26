"ПТН-ПНХ! Слава Украине!" В Крыму задержали разгромившего оккупантов журналиста

В Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который призывал спасать полуостров от оккупации.
Как сообщили "Крым.Реалии" знакомые на условиях анонимности, ему вменяют наркотики.
"Он мне позвонил пару часов назад и очень коротко сказал: у меня есть один звонок, задержали, вменяют наркотики. Я, естественно, спросила, какие именно. Он ответил: канабиоиды", – рассказала знакомая Гайворонского.
Отметим, что последний пост журналиста в Facebook опубликован с фотографией и подписью "Вот так на самом деле выглядел Крым под рашкой. ПТН-ПНХ! Слава Украине!"
Евгений Гайворонский, Facebook
Ранее севастопольский информационный сайт "Примечания" объявил, что прекратил сотрудничество с ялтинским журналистом Евгением Гайворонским после его "проукраинских высказываний" и комментариев, которые "не отражают позицию редакции".
Евгений Гайворонский
Евгений Гайворонский, Facebook
6 марта российские силовики провели обыск у Гайворонского по месту его жительства в Ялте. У него были изъяты документы, электронная техника, телефон, компьютер.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как Россия убивает Крым: оккупанты решили вырубить один из многочисленных лесов на полуострове.
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