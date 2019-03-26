"ПТН-ПНХ! Слава Украине!" В Крыму задержали разгромившего оккупантов журналиста

В Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который призывал спасать полуостров от оккупации.

Как сообщили "Крым.Реалии" знакомые на условиях анонимности, ему вменяют наркотики.

"Он мне позвонил пару часов назад и очень коротко сказал: у меня есть один звонок, задержали, вменяют наркотики. Я, естественно, спросила, какие именно. Он ответил: канабиоиды", – рассказала знакомая Гайворонского.

Отметим, что последний пост журналиста в Facebook опубликован с фотографией и подписью "Вот так на самом деле выглядел Крым под рашкой. ПТН-ПНХ! Слава Украине!"

Евгений Гайворонский, Facebook

Ранее севастопольский информационный сайт "Примечания" объявил, что прекратил сотрудничество с ялтинским журналистом Евгением Гайворонским после его "проукраинских высказываний" и комментариев, которые "не отражают позицию редакции".

Евгений Гайворонский Евгений Гайворонский, Facebook

6 марта российские силовики провели обыск у Гайворонского по месту его жительства в Ялте. У него были изъяты документы, электронная техника, телефон, компьютер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как Россия убивает Крым: оккупанты решили вырубить один из многочисленных лесов на полуострове.

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