Психолог о действиях террориста в Луцке: он может сдаться, но люди в опасности

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, заранее подготовился к этому и его действия не являются спонтанными.

Такое мнение для ТСН высказал психолог Юрий Калашников. Также он предположил, что мужчина принимал наркотики.

"Мужчина все это делает осознанно. Возможно, он и принял для храбрости амфетамин. Но, вероятно, он настроен очень серьезно. Насколько я понимаю, он заранее готовился к этому. Это не спонтанный захват автобуса. Если у него там нет взрывчатки и он вот так играет, тогда возникает вопрос, почему он стрелял? Лучше готовиться к тому, что он будет доводить это дело до конца. И нужно узнать, как он к этому готовился", – рассказал он.

При этом психолог добавил, что возможно у Кривоша есть некий план для отступления.

"Возможно, у него есть надежда на уход, если вот эти требования будут модными, и его посадят на 2-3 года. Если таких мыслей у него нет, то он идет до конца. Почему так, мы не узнаем, потому что у кого и где он проходил психическое обследование пока не известно. Из этого минимума информации, которая у нас есть, можно лишь очень осторожно к этому отнестись, потому что заложники сейчас в большой опасности", – пояснил Калашников.

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