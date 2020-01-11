Прямые улики: Украина нашла пробоины от ракеты на обломках самолета МАУ

Группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

Об этом написал на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источник в комиссии.

По его словам, прямые улики, которые доказывают ракетную атаку, удалось найти спустя почти сутки непрерывной работы украинских специалистов.

Катастрофа МАУ

"Мы занялись восстановлением фрагментов самолета. Надо было определить, как эти куски металла, сваленные в огромную кучу, должны быть связаны между собой. Интрига сохранялась допоздна. Дело в том, что никаких повреждений на большинстве деталей самолета не было. Не было взрыва и пожара ни в двигателях, ни на крыльях. Не исключено, что самолет мог падать практически целым", –рассказал информатор.

По его словам, не бросались в глаза, в отличие от останков Boeing МН-17, и какие-либо сразу различимые следы поражения боевыми элементами на фюзеляже и крыльях. Множественные повреждения на корпусе – это результат падения самолета. Но после выкладки всех фрагментов самолета стало очевидно, что не хватает нижней части кабины самолета.

"Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. И тут наконец состоялась находка – примерно в 22 часа. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолета. Для нас это был переломный момент", – рассказал представитель комиссии.

Подытоживая, он отметил, что пока можно говорить о таких предварительных выводах.

Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер в нижнюю переднюю часть фюзеляжа, прямо под кабиной пилотов.

Прямое попадание – и кабина вспыхнула изнутри. Мгновенно отключился транспондер самолета, который подает сигналы о полете. Мгновенно пропала связь.

Пока нет данных, одна или две ракеты причинили такие повреждения. Не исключено, что вторая ракета также поразила фюзеляж снизу близко к первой. Но все это еще предстоит уточнить.

"Мы продолжаем работу по выкладке фрагментов самолета до полного сбора всех уцелевших деталей. Мы рассчитываем, что уже 11 января получим доступ ко всем данным объективного контроля. По сотрудничеству с иранскими коллегами – у нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует, искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь", – резюмировал источник.

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