"Провожал девушку домой": на Черкасщине жестоко избили 17-летнего парня, он в тяжелом состоянии

В Черкасском городе Смела неизвестные жестоко избили 17-летнего парня. У него сломаны две руки и повреждена челюсть.

Как сказано в сюжете местного телеканала ВІККА, потерпевшего Богдана нашли знакомые девушки между гаражей, недалеко от его дома.

Он провожал свою девушку домой, после же этого на него напали неизвестные и сильно избили. У парня поломаны две руки, серьезный перелом челюсти, потеря крови, а также частичная амнезия. Он не помнит, кто и когда его избил.

Пострадавший Богдан

Из-за тяжелых травм парня перевели в областную больницу Черкасс, четвертый день в палате дежурят врачи и его мать. Как рассказывает заведующий ортопедическо-травматического отделения Николай Запорожец, избивали Богдана довольно профессионально.

"Травмирующая сила была значительной. При этом на самом лице видимых признаков повреждений мягких тканей у него нет", — пояснил Запорожец.

По словам врачей, парню будет необходимо продолжить лечение в столице. Оно займет около года. Полиция уже начала расследование, правда, никаких подробностей журналистам пока не сообщила.

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Получатель: Игорь Тимошенко - отец Богдана

Контактный номер: 097 250 9273

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