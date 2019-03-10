Провокации в Черкассах: задержан глава "Нацкорпуса"

В Черкассах правоохранители задержали двух организаторов стычек с сотрудниками полиции.

Им могут предъявить подозрение, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. – Ред.) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство. – Ред.) Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, – задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", – говорится в сообщении.

В полиции имена задержанных не назвали.

По данным представителя Нацкорпуса Константина Мирошниченко, были задержаны глава местной ячейки "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук и член организации Евгений Свиридов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Дмитрия Кухарчука, Женю Свиридова и других активистов "Национального корпуса" задержали после вчерашней акции. Приняли жестко, разбили автомобили, сейчас проводят обыски без свидетелей", – отметил он.

Дмитрий Кухарчук Громадське

Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, уточнив, что активистов задержали в рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 (угроза и насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

"По факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", – пояснили в ведомстве.

Дмитрий Кухарчук Facebook

Уточняется, что правоохранительные органы проводят следственные действия и решают вопрос об объявлении подозрения. В "Нацкорпусе" также заявили, что задержание проходило "с оружием, без объявления обвинений и с силой". "Воспринимаем, как начало политических репрессий", - сказано в сообщении.

Напомним, что представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Петр Порошенко, и провоцировать драку.

В партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи. 10 марта Кухарчука внесли в базу преступников "Миротворец".

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