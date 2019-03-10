|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Провокации в Черкассах: задержан глава "Нацкорпуса"

56.6тЧитать материал на украинском

В Черкассах правоохранители задержали двух организаторов стычек с сотрудниками полиции.

Им могут предъявить подозрение, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. – Ред.) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство. – Ред.) Уголовного кодекса Украины, по факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах, – задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", – говорится в сообщении.

В полиции имена задержанных не назвали.

По данным представителя Нацкорпуса Константина Мирошниченко, были задержаны глава местной ячейки "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук и член организации Евгений Свиридов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Дмитрия Кухарчука, Женю Свиридова и других активистов "Национального корпуса" задержали после вчерашней акции. Приняли жестко, разбили автомобили, сейчас проводят обыски без свидетелей", – отметил он.

Дмитрий Кухарчук

Дмитрий Кухарчук

Громадське

Провокации в Черкассах: задержан глава "Нацкорпуса"

Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, уточнив, что активистов задержали в рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 (угроза и насилие относительно работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Новости
"Гладковский – соучастник коррупционной схемы": Луценко прояснил детали скандала в оборонке Украины

"По факту событий на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка", – пояснили в ведомстве.

Дмитрий Кухарчук

Дмитрий Кухарчук

Facebook

Уточняется, что правоохранительные органы проводят следственные действия и решают вопрос об объявлении подозрения. В "Нацкорпусе" также заявили, что задержание проходило "с оружием, без объявления обвинений и с силой". "Воспринимаем, как начало политических репрессий", - сказано в сообщении.

Провокации в Черкассах: задержан глава "Нацкорпуса"

Напомним, что представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Петр Порошенко, и провоцировать драку.

В партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи. 10 марта Кухарчука внесли в базу преступников "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
УкраинаЧеркассы
Теги
Нацкорпускриминал
Поделиться в Facebook
25
Комментарии
43
30
Смешно
60
Интересно
40
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Невідомі люди, що називають себе «Національні дружини», вдягнуті в однострої, що нагадують однострої Беркута та йдуть під невідомим прапором, незрозумілої форми та кольору. Цей прапор однозначно не є українським прапором і стилізацією нагадує символіку російських націоналістичних організацій. Хто є керівниками «Нац.дружин», чому вони приховують свої джерела фінансування від українського народу, від імені якого виступають? До НД мають відношення люди, пов’язані з організаціями російських націоналістів .Наскільки тісними є ці зв’язки? Всі ці питання залишаються без відповідей. Та й взагалі, будь-яка україномовна людина, почувши слово «дружина» уявляє собі досить конкретне поняття. На сайті нацдружин багато коментарів на підтримку НД пишуть московським діалектом. Виникає питання: якої нації ці «національні дружини»? Останнім часом в акціях нацдружин масово використовуються підлітки, неповнолітні. Ними легко управляти. Вони піддаються на будь-які деструктивні ідеї. Їх можна послати на будь-яку брудну справу. В разі протистоянь жертва-неповнолітній це великий резонанс. Ну і кримінальна відповідальність для них менша, можуть робити що завгодно. Кремлівські вуха стирчать з цього всього.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Видите кацапня какие чистьІе подьездьІ и какая чистота. Єто не ваш сортир на полмира, заваленньІй мусорками.А остальное не вашего " ума" дело.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Подвешать шавку за яйки,пусть народ продохящий каждый раз за бороду тянет вниз. После - запустить в автобус полный полиции (стол,смотри,какие борзые за коврижки толпой из автобуса орать). Проплаченное быдло,сливающееся страну.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги