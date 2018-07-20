Провокатор и украинофоб: популярный российский блогер угодил в базу "Миротворец"

Российский видеоблогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Илья Мэддисон, попал в базу сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду.

"Провокатор. Украинофоб. Антиукраинская пропаганда. Российский видеоблогер и стример. Псевдоним — Илья Мэддисон. Дата рождения: 08.03.1988. Место рождения — г. Рига", – сказано на сайте базы.

В частности, Давыдов в одном из роликов в 2017 году заявил, что из Украины происходят маньяки и извращенцы. Он часто нелицеприятно высказывался о гражданах страны.

Стоит отметить, что блогера весной 2018 года приговорили к полутора годам условно за шутку о Коране. Его признали виновным по статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году украинец Алексей Крупник забанил Давыдова, из-за чего тот устроил истерику.