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Провокатор и украинофоб: популярный российский блогер угодил в базу "Миротворец"

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Российский видеоблогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Илья Мэддисон, попал в базу сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду.

"Провокатор. Украинофоб. Антиукраинская пропаганда. Российский видеоблогер и стример. Псевдоним — Илья Мэддисон. Дата рождения: 08.03.1988. Место рождения — г. Рига", – сказано на сайте базы.

В частности, Давыдов в одном из роликов в 2017 году заявил, что из Украины происходят маньяки и извращенцы. Он часто нелицеприятно высказывался о гражданах страны.

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Стоит отметить, что блогера весной 2018 года приговорили к полутора годам условно за шутку о Коране. Его признали виновным по статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Внимание! Материалы содержат антиукраинскую пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году украинец Алексей Крупник забанил Давыдова, из-за чего тот устроил истерику.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
сайт Миротворец
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Комментарии на сайте не модерированы
van Dijk Max
van Dijk Max
возздали памятник нерукотворный ....епта ет же какелы , отбитые на голову
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