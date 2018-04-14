"Против нас сговор!" Сбежавший в РФ экс-регионал возомнил себя россиянином

Сбежавший в РФ бывший народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Олейник возомнил себя россиянином.

Как передает "ПолитНавигатор", в эфире одной из пропагандистских программ Олейник заявил, имея ввиду Россию, что "против нас существует сговор".

"Неужели мы с вами такие наивные, что не поняли: против России существует международный сговор. Мы говорим "по правилам", апеллируем к международным судам, а давайте я перечислю. Без вины виноваты. Самолёт сбил кто (Боинг MH17)? Где ответ, где отчёт? По Скрипалям – та же история. По самолёту, который на досмотр (в Великобритании) – это беспредел", - заявил Олейник.

"А мы, наивные, сидим и в шахматы играем, а они говорят: "А конь ходит как хочет!" В таких случаях самый сильный ход, который надо употребить – это "ход доской". Другого выхода нет", – сказал экс-нардеп.

Как писал "Обозреватель", ранее сбежавший в Россию экс-регионал выступил с пропагандистской речью, заявив, что Украина - не государство.