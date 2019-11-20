"Президент, дай команду!" Новый поворот в деле олигарха Фукса: эксклюзивные документы

Венгерская ODELUS-Construkt Kft. обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому за защитой от "произвола" судей. И все бы ничего, однако именно "дочка" этой компании является непосредственным участником грязного коррупционного скандала.

В результате аферы метро Киева оказалось на грани остановки, а из бюджета благодаря сбежавшему из России олигарху Павлу Фуксу "ушли" космические суммы.

Подробнее о скандальной ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Павел Фукс Коллаж

В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы – копии обращения инвестиционно-девелоперской компании ODELUS-Construkt Kft. к президенту (чтобы посмотреть фото, проскролльте вниз).

Смысл прост до боли: судьи наложили арест на счета компании, и мы теперь не можем грабить киевлян, выкачивая миллионы из бюджета.

Это, конечно же, вольный "перевод", а если без эмоций, то:

Австрийский бизнесмен от имени ODELUS-Construkt Kft. (и, соответственно, "Австро-Венгерской Лизинговой компании") жалуется Зеленскому на судей Подольского райсуда Киева, наложивших арест на счета, куда поступали гигантские средства.

Отметим, что после "реанимации" скандального дела о грабеже киевской подземки суд также запретил киевскому метрополитену перечислять "задолженность" на счета "Австро-Венгерской Лизинговой компании".

Причина? В ходе расследования уголовного производства прокуратура и полиция пришли к выводу, что в 2017-2018 годах КП "Киевский метрополитен" необоснованно перечислило для ООО "Укррослизинг" (переименовано в "Австро-Венгерскую Лизинговую компанию") более трехсот миллионов гривен на погашение вознаграждения, комиссии, штрафов и корректирующего коэффициента по лизинговому договору 2009 года (по которому столичная подземка получила 100 вагонов).

"При этом сумма денежных средств, которые подлежат дальнейшему безосновательному взысканию с КП "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг", на 15.07.2019 составляет 629 325 878,61 гривен", – говорится в судебных материалах.

На самом деле сумма намного больше, но сейчас не об этом.

Подчеркнем, что подписавший обращение г-ин Уве Кристиан Эшнер по сути требует от президента Украины оказать давление на судебную власть.

Интересное совпадение: в Офис президента письмо "зашло" в начале октября, а уже 22 октября в Северном апелляционном хозяйственном суде рассматривалось заявление о самоотводе, которое подали судьи Ирина Ионникова и Каролина Тарасенко ("с целью недопущения сомнений в беспристрастности судей").

В итоге коллегия судей приняла самоотвод Ионниковой и Тарасенко. Источник OBOZREVATEL еще тогда утверждал, что судьи "боятся связываться со скандальным делом и переходить дорогу олигарху, который безнаказанно кошмарит Киев".

Подробнее о судебном "саботаже" – в следующей публикации OBOZREVATEL.

Отметим, что грабеж киевского метрополитена, который в результате преступных действий "бизнесмена" может попросту остановиться – одна из наиболее циничных афер Павла Фукса.

За год метро столицы провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок), с каждой в карман олигарха попадает 2 грн.

СУТЬ СХЕМЫ – ОЦЕНИТЕ КРАСОТУ ИГРЫ

В 2009-2010 компания Фукса "Укррослизинг" продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд гривен! Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Эту схему решили легализовать – прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

Как итог – из бюджета раз за разом уходят сотни миллионов гривен, а метро Киева может остановиться в любой момент.

ФУКС УШЕЛ В ТЕНЬ

Часто задают вопрос: какое отношение имеет скандальный олигарх именно к "Австро-Венгерской Лизинговой компании"? Да самое непосредственное. Дело в том, что Павел Фукс продал ООО "Укррослизинг" в 2018 году - именно после начала шумихи и публикации резонансных материалов.

В издании Budapest.Business Journal был опубликован релиз об "инвестировании в перспективные восточноевропейские рынки и предприятия". Стороны сделки заявили, что согласились сохранить конфиденциальность о цене покупки и другие детали сделки. И это не удивительно.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, Фукс решил "отойти в сторонку", при этом полностью сохранив влияние на процессы и, конечно же, доход от аферы. Только один факт: в венгерской инвестиционно-девелоперской компании ODELUS-Construkt Kft, "купившей" у Фукса украинское ООО, числился... всего один человек.

Затем компанию попросту переименовали: ООО "Укррослизинг" получило новое названия – ООО "Австро-Венгерская Лизинговая компания".

Обращение к Зеленскому

Обращение к Зеленскому

Обращение к Зеленскому

Обращение к Зеленскому

Обращение к Зеленскому

OBOZREVATEL неоднократно обращался в правоохранительные органы – НАБУ, ГПУ, САП – с призывом разобраться в ситуации и остановить произвол олигарха. Также мы обращались к новому руководству страны, в частности к президенту Владимиру Зеленскому, с призывом доказать свою политическую зрелость и незаангажированность и остановить грабеж украинцев Фуксом.

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