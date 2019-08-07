Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Жуткое самоубийство братьев на Харьковщине: что произошло

Читать материал на украинском

В селе Катериновка Харьковской области произошел трагедия. В собственном сарае повесились сразу два брата – 61-летний Сергей и 59-летний Александр.

Как рассказали OBOZREVATEL местные жители, причиной стало то, что одному из мужчин сказали, что у него может быть рак.

О страшном диагнозе сказал кто-то из знакомых

В самом селе шокированы этой трагедией. "Два брата жили вместе, семей у них не было, а родители уже умерли. Они вдвоем вели хозяйство. Дом у них хороший, они оба хозяйственные мужчины. Несмотря на то, что в доме не было женщин, у них всегда было чисто, прибрано, еда наготовлена", – рассказал нам местный житель Сергей.

Дом, где произошла трагедия

Дом, где произошла трагедия

Нацполиция

Оба брата держали кур, кроликов, уток. Старший, 61-летний Сергей, уже был на пенсии. Незадолго до трагедии он поехал в Харьков, к родственникам. Там ему сделали небольшую операцию на лице, удалили опухоль. Но о том, что это злокачественное образование, никто не говорил.

Новости
Оставила записку и видеообращение: в Киеве девушка совершила суицид

Правда, рана долго не заживала. И тогда кто-то из знакомых ему сказал, что, может, у него онкологическое заболевание.

"Вместо того, чтобы поехать в больницу, обратиться к врачам, он решил, что у него рак", – говорит сосед.

Пошел в сарай и повесился

3 августа Сергей сообщил своему 59-летнему брату Александру, что он смертельно болен. Как говорят в полиции Харьковской области, младший брат был в состоянии алкогольного опьянения.

Село Катериновка

Село Катериновка

google карты

Вероятно, братья поссорились. И тогда Сергей пошел в сарай и повесился. Когда Александр увидел это, то тоже решил свести счеты с жизнью. Так их двоих и обнаружил в сарае один из родственников.

В селе предполагают, что второй брат мог совершить самоубийство под влиянием алкоголя.

Новости
Труп нашла мать: в Киеве случилось страшное самоубийство

"Хотя я бы не сказала, что они выпивали. Сергей и не пил вовсе, Александр немного. Что на них нашло, не знаю. Может быть второй брат решил, что не сможет выжить один. Они ведь всю жизнь вдвоем, не ссорились, и вообще очень тихие и спокойные, никто о них слова плохого сказать не может", – вздыхает соседка Оксана.

Братья повесились в сарае

Братья повесились в сарае

kharkov.comments.ua

Родственники из Харькова уже похоронили братьев. Для них это стало ужасной трагедией, никто и подумать не мог, что мужчины способны на такое. В полиции сейчас проводят экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

Смотрите видео по теме

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
полиция Харьковская область криминал рак онкология самоубийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
0
Смешно
0
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel