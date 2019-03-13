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Проседает! ЧП с Крымским мостом попало на видео

2.1тЧитать материал на украинском

В оккупированном Крыму на подъезде к Керченскому мосту произошло новое ЧП – заметно просело дорожное полотно.

Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в сети очевидцем. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, что хваленая оккупантами трасса "Таврида" просела в местах соединения с мостом, что создало опасность для движения.

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Крымский мост

Крымский мост

YouTube

"Со слов водителя, на новом дорожном полотне в некоторых местах появились выщербины и мелкие проседания. Временами машина идет нормально, а на некоторых участках ее раскачивает, хотя по виду дорога целая. Также во многих местах уже стерлась разметка", – передают местные СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВМС Украины заявили, что Крымский мост не приспособлен к типичным для полуострова природным явлениям и скоро разрушится.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии на сайте не модерированы
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хохлы скоро уже каждый камешек на дороге и мосту будут считать за перемогу) Ущербные.
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