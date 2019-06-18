Прощай, Россия! В Украине МВД усилят военными самолетами: о чем речь

МВД Украины закупит 13 украинских самолетов Ан-178, в которых не будет российских комплектующих.

Об этом на международном авиакосмическом салоне Paris Air Show в Ле-Бурже в Франции заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих", – отметил он.

Аваков подчеркнул, что этой осенью уже проведут первый демонстрационный полет самолета. А через три года планируется поставить Ан-178 на службу.

"Ан-178 подходит нам по всем техническим характеристикам. Он будет использоваться ГСЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Это классический военно-транспортный самолет", – акцентировал глава МВД.

Ан-178 mvs.gov.ua

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