Прорвало дамбу, затопило дома: мощная буря устроила апокалипсис в Крыму

В аннексированном Крыму в воскресенье, 4 августа, прошла сильная буря, которая подтопила улицы нескольких городов и повалила деревья.

Фотографии последствий непогоды на своей странице в Twitter распространила блогер с ником RoksolanaToday&Крым (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В частности, залило дороги в Керчи, уровень воды достигал капотов автомобилей. Часть города осталась без света.

Пострадали также Симферополь, Приозерное, где под напором воды прорвало дамбу. Село оказалось затопленным, вода залила более 15 домов. Люди из подтопленных зданий были эвакуированы.

Ливень в Крыму crimearf.info

"Сливные стоки, очевидно, забитые, потому что вода никуда не уходит", – сообщает блогер.

Приозерное Пресс-служба МЧС России по Крыму

Приозерное Пресс-служба МЧС России по Крыму

Приозерное Пресс-служба МЧС России по Крыму

Керчь twitter.com/KrimRt

Керчь twitter.com/KrimRt

Керчь twitter.com/KrimRt

Керчь twitter.com/KrimRt

Керчь twitter.com/KrimRt

Симферополь twitter.com/KrimRt

Симферополь twitter.com/KrimRt

Как писал OBOZREVATEL, в итальянском городе Пескара десятки домов и машин пострадали от выпавшего града размером с апельсины.

Не менее 18 человек оказались в отделении неотложной помощи из-за ранений, вызванных осадками.

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