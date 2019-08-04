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Прорвало дамбу, затопило дома: мощная буря устроила апокалипсис в Крыму

3.6т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму в воскресенье, 4 августа, прошла сильная буря, которая подтопила улицы нескольких городов и повалила деревья.

Фотографии последствий непогоды на своей странице в Twitter распространила блогер с ником RoksolanaToday&Крым (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В частности, залило дороги в Керчи, уровень воды достигал капотов автомобилей. Часть города осталась без света.

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Пострадали также Симферополь, Приозерное, где под напором воды прорвало дамбу. Село оказалось затопленным, вода залила более 15 домов. Люди из подтопленных зданий были эвакуированы.

Ливень в Крыму

Ливень в Крыму

crimearf.info

"Сливные стоки, очевидно, забитые, потому что вода никуда не уходит", – сообщает блогер.

Приозерное

Приозерное

Пресс-служба МЧС России по Крыму

Приозерное

Приозерное

Пресс-служба МЧС России по Крыму

Приозерное

Приозерное

Пресс-служба МЧС России по Крыму

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

Керчь

Керчь

twitter.com/KrimRt

Симферополь

Симферополь

twitter.com/KrimRt

Симферополь

Симферополь

twitter.com/KrimRt

Как писал OBOZREVATEL, в итальянском городе Пескара десятки домов и машин пострадали от выпавшего града размером с апельсины.

Не менее 18 человек оказались в отделении неотложной помощи из-за ранений, вызванных осадками.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым ливень потоп фотографии видео погода
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Pooh Vini
Pooh Vini
Надеюсь после этого перестанут жаловаться на отсутствие воды в крымском канале
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Почти, как в Одессе, только без гейзеров из фекалий.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Сиромашенко Александр, гейзеры все в севастополе остались)) там вообще теперь купаться где то можно будет????
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