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Пропажа ценных икон из Киево-Печерской лавры: выяснились новые подробности

2.3тЧитать материал на украинском

Основная часть ценностей Киево-Печерской лавры, включая мощи святых и ценные иконы, похищена не была.

Об этом в четверг, 17 января, на пресс-конференции по итогам работы в 2018 году заявила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур. Она озвучила результаты проверок.

"Из того, что мы передавали, основная часть и наиболее ценные вещи на месте. Передавалась гробница с мощами. Наша комиссия удостоверилась – мощи есть", – рассказал замминистра, отметив однако, что их происхождение подтвердить невозможно.

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Мазур также подчеркнула, что две ценных иконы уже вернули заповеднику. "По состоянию на сегодня два наиболее ценных объекта были переданы в заповедник монастырем. Я могу ошибаться, но это две иконы, два медальона, которые были возвращены", – пояснила она.

Тамара Мазур

Тамара Мазур

uacrisis.org

По словам замминистра, выяснилось также, что на территории Лавры РПЦ в Украине были построены на основании аренды многие объекты, из-за несоответствий которых разрешениям было открыто уголовное производство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Тамара Мазур
Место
УкраинаКиев
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Лавры РПЦ? Нацисты вы чего животные ищете в русской церкви? Вашего там только то дерьмо что на подошве принесли.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ни чего похищено не было !. А всех балаболов, включая Нищука - балаболы и задроты, которых нужно строго наказать за ВАРНЬЁ !
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