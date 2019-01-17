Пропажа ценных икон из Киево-Печерской лавры: выяснились новые подробности

Основная часть ценностей Киево-Печерской лавры, включая мощи святых и ценные иконы, похищена не была.

Об этом в четверг, 17 января, на пресс-конференции по итогам работы в 2018 году заявила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур. Она озвучила результаты проверок.

"Из того, что мы передавали, основная часть и наиболее ценные вещи на месте. Передавалась гробница с мощами. Наша комиссия удостоверилась – мощи есть", – рассказал замминистра, отметив однако, что их происхождение подтвердить невозможно.

Киево-Печерская лавра Православная Жизнь

Мазур также подчеркнула, что две ценных иконы уже вернули заповеднику. "По состоянию на сегодня два наиболее ценных объекта были переданы в заповедник монастырем. Я могу ошибаться, но это две иконы, два медальона, которые были возвращены", – пояснила она.

Тамара Мазур uacrisis.org

По словам замминистра, выяснилось также, что на территории Лавры РПЦ в Украине были построены на основании аренды многие объекты, из-за несоответствий которых разрешениям было открыто уголовное производство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Появилась информация о том, что из Киево-Печерской лавры могли вывезти все мощи святых, подменив их другими для сокрытия преступления.

Министр культуры Нищук также заявил о пропаже нескольких ценных икон.

По результатам инвентаризации в Киево-Печерской лавре не было обнаружено 10 предметов.

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