Трижды поджигали авто: под Киевом таинственно пропали мать и дочь

В Киевской области таинственно пропали мать и дочь. 53-летняя Надежда Головач два года делила бизнес со своим бывшим супругом. Также перед исчезновением женщине несколько раз поджигали автомобиль.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, между супругами была настоящая война. Муж, местный бизнесмен даже с помощью экскаватора пытался крушить развлекательный комплекс, который принадлежит Надежде.

Последние два года делила имущество с бывшем мужем

Еще 17 августа вечером 53-летняя Надежда Головач с 31-летней дочерью Юлией Зайковой выехали на внедорожнике "Тойота" в Киев. И пропали. На следующий день гражданский муж Юлии сообщил полиции, что уже через полчаса после отъезда женщины перестали выходить на связь.

Надежда Головач с дочкой Юлией Инстаграм Надежды Головач

Надежда Головач вместе с дочкой владеют небольшим развлекательным комплексом в Броварах, который называется "С легким паром". Сюда входят сауны, мотель, автомойка и ресторанчик. Юлия же заведовала именно рестораном. Сюда приглашали гостей отпраздновать день рождения, свадьбу, выпускной.

В ресторан приглашали отметить праздники facebook.com Юлии Зайковой

"Бизнес небольшой. Но пропажа Нади и Юли с ним никак не связана. У всех в малом бизнесе сейчас проблемы, но не настолько большие, чтобы люди исчезали", – рассказала одна из знакомых семьи.

В окружении семьи рассказывают, что последние два года для женщин были непростыми. "Надежда 25 счастливых лет прожила со своим супругом Александром Головачем. Все это время они вместе строили свой большой бизнес. Но в 2017 году они развелись, у Головача появилась новая возлюбленная из Киева. Поэтому на продолжении двух лет они делили имущество. Бывший муж и его новая супруга ничем делиться не хотят", – добавила знакомая.

Когда-то Надежда и Александр были счастливы ОК Александра Головача

Друзья рассказывают, что два с половиной года назад Александр с помощью экскаватора рушил комплекс "С легким паром". А перед пропажей женщин машину Надежды три раза поджигали.

"Однако местная Броварская полиция никаких дел не ведет, у Головача тут все схвачено", – считают знакомые семьи.

Надежда Головач ОК Надежды Головач

OBOZREVATEL связался с бывшим супругом Надежды. "Я ничего о них не хочу знать. После того, как она четыре раза на меня нападала, как правоохранители организовывали против меня дела, я ничего не хочу знать", – заявил он. Но делиться подробностями нападений и отношений с Надеждой не захотел.

Александр Головач и их с Надеждой общий сын Саша ОК Александра Головача

Выпускает тротуарную плитку и строит самолет

Как нам стало известно от источников, Александр Головач – не родной отец Юлии, однако воспитывал ее с 5 лет. Также у Надежды и Александра есть общий сын. Кстати, он также участвует в работе ресторана Юлии.

Сам Головач является директором предприятия УМБР по производству тротуарной плитки.

Кроме этого, владеет компанией ANG Patriot (АНГ Патриот Украина) по производству легких летательных аппаратов Patriot.

Александр Головач на отдыхе ОК Александра Головача

Расположена компания рядом с местным аэродромом "Евростар" в селе Гоголево.

Кстати, с этого аэродрома осуществляют полеты частные самолеты для прогулок. В прошлом году киевлянка Анна Доценко чуть не стала жертвой такого полета ("Обзреватель" писал об этом). У самолета на высоте 300 м отказал двигатель, и он упал. Пилот и девушка чудом уцелели, но Анна получила травмы. Позже организаторы уверяли, что пассажирки тут не было. Судя по всему, полеты были не санкционированными.

Авария самолета в прошлом году. Он взлетал из аэропорта "Евростар" Facebook Анны Доценко

Сам Головач является одним из владельцев авиационно-технического клуба "Евростар", причем совладельцем клуба указана и дочь Надежды – Юлий Зайкова, которая также пропала.

У Юлии Зайковой есть маленькая дочь от первого брака Facebook Юлии Зайковой

Кроме этого, Головач владеет компанией "Ергуд", которая занимается оптовой торговлей древесиной, строительными материалами, производством мебели, деревянных строительных конструкций.

И вместе с некоей Светланой Сташевской мужчина владеет еще и компанией "Испытательный центр ТЕСТ". В сферу ее деятельности входит исследования и экспериментальные разработки в области наук. А также программирование и тяжелый автомобильный транспорт.

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Полиция продолжает поиски

Полиция Киевской области пока разыскивает двух женщин. Автомобиль, на котором Надежда Головач с дочерью Юлией Зайковой 17 августа выехали в Киев и пропали, был обнаружен на следующий день в Броварском районе.

Полиция нашла автомобиль, на котором выехали женщины Национальная полиция Киевской области

Он стоял в лесной зоне и был пуст. Внутри полицейские обнаружили личные вещи женщин и водительские права. Также правоохранители сообщают, что сняли отпечатки пальцев.

В пресс-службе полиции области говорят, что следствие рассматривает несколько версий, но подробностей не сообщают.

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