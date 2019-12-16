Пропагандисты Путина показали сюжет с пленными украинцами: видео

На российском пропагандистском телевидении вышел сюжет о троих пленных украинских воинах, которых удерживают в колонии временно оккупированного Донецка.

Его показали в эфире пропагандистской программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Информационные пособники оккупантов представили одного из мужчин как украинского разведчика, который попал в плен во время боев под Дебальцево. По словам рупоров Кремля, таких заложников в террористической "ДНР" сейчас находится несколько десятков.

Еще один пленник оккупантов – это Богдан Пантюшенко, командир танка, который подстрелили в 2014 году под Донецком. Что касается третьего мужчины, то о нем каких-либо ведомостей российские пропагандисты не раскрыли.

Украинцы в плену "ДНР" Скриншот видео

Пропагандисты "Россия 1" показали сюжет с пленными украинцами Скриншот видео

Украинец в плену "ДНР" Скриншот видео

Пропагандисты показали пленного украинского разведчика Скриншот видео

Командир украинского танка Богдан Пантюшенко, который попал в плен Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену пленными с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен республики Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три этапа: сначала обмен всех установленных, потом обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

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