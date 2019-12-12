Пропагандисты Путина похвастались приездом в Киев: украинцы в гневе

Группа пропагандистов российского телеканала "Звезда", который освещает оккупацию Донбасса, приехала в Киев.

Соответствующее видео рупоры Кремля опубликовали на своем сайте, отметив, что визитом ответили на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, озвученное на "нормандском саммите" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении – техника и микрофон с нашим логотипом", – рассказала информационная пособница российской оккупации Диана Сирази.

В своем сюжете пропагандистка призналась, что ранее ее коллеги уже посещали Киев под надуманными предлогами: они врали, что едут на концерт, свидание или к больной бабушке.

Что касается нынешнего незаконного приезда в Украину, то, по словам Сирази, сотрудница украинской таможни в аэропорту якобы даже не спросила у россиян цель их визита в Киев.

"Ну, вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно – всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?" – язвительно похвасталась пропагандистка посещением главной площади Украины.

Кремлевские пропагандисты похвастались посещением Киева Скриншот видео

В аэропорту "Борисполь" у россиян якобы даже не спросили цель визита Скриншот видео

Пропагандистка сняла сюжет на Майдане Скриншот видео

Украинцев глубоко возмутила наглая выходка глашатаев кремлевского режима, и они взорвались негодованием в соцсетях по этому поводу.

"Просто замечательно. "Звезда", издание Минобороны Раши. Зеля, они тебя первым и похоронят", "А что, санкции с рашистских пропагандистов уже сняли?", "Договорились с аккредитаторами все-таки?", "Почему им не сидится на России?", "Это же наши люди с той стороны. Бурятские повстанцы и шахтеры Рамзана", "В СИЗО №13 всем составом. Основание – участие в террористических организациях (ОРДЛО). Незаконное пересечение границы в 2014-1017 годах", – возмущаются люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский на "нормандском формате" призвал российских пропагандистов перестать сочинять фейки и предложил им приехать в Украину, чтобы увидеть реальную картину жизни страны.

Он также ярко потроллил топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.

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