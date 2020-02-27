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27 февраля • обновлено в 17:11
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Пропагандисты Кремля попались на фейке о липовом "герое ДНР"

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В среду, 26 февраля, на Донбассе скончался террорист "ДНР" Максим Богданов "Толстый". Однако рупоры пропаганды оккупантов разнесли по сети фейк о том, что он якобы пал в бою с ВСУ.

Ложь боевиков раскрыл на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "200 бригада. 26.02.20 Богданов "Толстый" Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался", – написал защитник Украины.

Сообщения о смерти террориста

Сообщения о смерти террориста

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террорист Максим Богданов

Террорист Максим Богданов

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Террорист Максим Богданов

Террорист Максим Богданов

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Страница оккупанта в соцсети

Страница оккупанта в соцсети

Telegram-канал Анатолия Штирлица

Он также опубликовал фото террориста и сообщения его близких о смерти преступника. Судя по кадрам, у Богданова давно не было одной ноги.

Однако через какое-то время в пабликах оккупантов начали появляться вбросы о том, что "Толстый" якобы "пал смертью храбрых" в окопе при минометном обстреле.

Фейк пропагандистов о гибели боевика во время обстрела

Фейк пропагандистов о гибели боевика во время обстрела

Telegram-канал Анатолия Штирлица

"Корми вату дерьмом, или как самоликвидировавшийся орк без ноги становится подло убитым украинскими "карателями" миной при обстреле. Какие же они все-таки дятлы, но вата дерьмишко хавает нормально", – возмутился военнослужащий циничной ложью пропаганды террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах российских террористов на Донбассе резко выросли потери личного состава. В панике они пытаются оболгать Объединенные силы, обвинив их в провокациях. Для распространения дезинформации боевики привлекают российские СМИ.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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