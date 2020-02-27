В среду, 26 февраля, на Донбассе скончался террорист "ДНР" Максим Богданов "Толстый". Однако рупоры пропаганды оккупантов разнесли по сети фейк о том, что он якобы пал в бою с ВСУ.
Ложь боевиков раскрыл на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "200 бригада. 26.02.20 Богданов "Толстый" Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался", – написал защитник Украины.
Сообщения о смерти террориста
Telegram-канал Анатолия Штирлица
Террорист Максим Богданов
Telegram-канал Анатолия Штирлица
Террорист Максим Богданов
Telegram-канал Анатолия Штирлица
Страница оккупанта в соцсети
Telegram-канал Анатолия Штирлица
Он также опубликовал фото террориста и сообщения его близких о смерти преступника. Судя по кадрам, у Богданова давно не было одной ноги.
Однако через какое-то время в пабликах оккупантов начали появляться вбросы о том, что "Толстый" якобы "пал смертью храбрых" в окопе при минометном обстреле.
Фейк пропагандистов о гибели боевика во время обстрела
Telegram-канал Анатолия Штирлица
"Корми вату дерьмом, или как самоликвидировавшийся орк без ноги становится подло убитым украинскими "карателями" миной при обстреле. Какие же они все-таки дятлы, но вата дерьмишко хавает нормально", – возмутился военнослужащий циничной ложью пропаганды террористов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах российских террористов на Донбассе резко выросли потери личного состава. В панике они пытаются оболгать Объединенные силы, обвинив их в провокациях. Для распространения дезинформации боевики привлекают российские СМИ.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.