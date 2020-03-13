Прокуратура заставила Кернеса ввести карантин в Харькове

Прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовное производство в связи с тем, что городская власть проигнорировала постановление Кабинета министров о введении карантина в детских садах и школах.

Об этом сообщает DT.ua. В то же время известно, что после этого мэр города Геннадий Кернес передумал, и карантин в городе таки объявили.

В частности, действия должностных лиц харьковской мэрии квалифицировали по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение правил борьбы с эпидемиями). Расследовать дело поручили местной полиции, тогда как облпрокуратура будет осуществлять процессуальное руководство.

Кернеса заставили ввести карантин в Харькове

Как известно, Харьковский горсовет 11 марта отказался закрывать детсады и школы на карантин, который по решению Кабмина вводился в Украине с 12 марта. Мэр города Геннадий Кернес среди причин отказа назвал снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах, а также невозможность родителей бросить работу, чтобы сидеть дома с детьми.

Кроме этого, Кернес подчеркнул, что в Харькове нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Как писал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!