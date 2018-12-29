Проходы Украины через Керченский пролив: Полторак объяснил причину

Если Украина не пройдет по Керченскому проливу, то это будет означать отказ от своей территории.
Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, отметив, что ни у кого нет сомнения, что часть Азовского моря является украинской территорией, передает РБК-Украина.
"Из-за провокации РФ Украине не удалось пройти по проливу. Если мы не пройдем по Керченскому проливу, то это будет означать, что мы отказываемся от своей территории", - сказал он.
Полторак также ранее заявлял, что корабли Украины продолжат ходить через Керченский пролив и 20, и 30, и 100 раз, поскольку имеют на это все права.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.
На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
19 декабря стало известно, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.