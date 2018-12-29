Проходы Украины через Керченский пролив: Полторак объяснил причину

Если Украина не пройдет по Керченскому проливу, то это будет означать отказ от своей территории.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, отметив, что ни у кого нет сомнения, что часть Азовского моря является украинской территорией, передает РБК-Украина.

"Из-за провокации РФ Украине не удалось пройти по проливу. Если мы не пройдем по Керченскому проливу, то это будет означать, что мы отказываемся от своей территории", - сказал он.

Полторак также ранее заявлял, что корабли Украины продолжат ходить через Керченский пролив и 20, и 30, и 100 раз, поскольку имеют на это все права.

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