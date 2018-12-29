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Проходы Украины через Керченский пролив: Полторак объяснил причину

2.2тЧитать материал на украинском

Если Украина не пройдет по Керченскому проливу, то это будет означать отказ от своей территории.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, отметив, что ни у кого нет сомнения, что часть Азовского моря является украинской территорией, передает РБК-Украина.

"Из-за провокации РФ Украине не удалось пройти по проливу. Если мы не пройдем по Керченскому проливу, то это будет означать, что мы отказываемся от своей территории", - сказал он.

Полторак также ранее заявлял, что корабли Украины продолжат ходить через Керченский пролив и 20, и 30, и 100 раз, поскольку имеют на это все права.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А пожалста, новых камикадзе если наберете.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
опять не сбыточные обещания, прям как оваков. Сам же знает что никто никуда не пройдет, а только с российским лоцманом, и все равно брешет
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Круглов Александр
Круглов Александр
украинские корабли только гражданские (невоенные) пройдут через Керченский пролив.
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