"Спас друг": лидер одесского "Автомайдана" раскрыл детали кровавого нападения

Лидер одесского движения "Автомайдан" Виталий Устименко, на которого 5 июня напали неизвестные возле редакции "Общественного телевидения", рассказал детали происшествия.

Как написал он на своей странице в Facebook, нападавшие поджидали его не менее двух часов возле выхода из редакции канала.

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"Начали наносить удары сзади по голове, пока я был на ногах - мог отбиваться. Ножевое ранение в район почек нанесли, вероятно, когда сбили с ног. Меня спас мой друг Михаил Кушнир, который в критический момент подбежал и начал отбивать нападающих", - сказано в сообщении.

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Он описал нападавших как профессионалов без эмоций. По его словам, они наносили точные удары в голову и по ребрам.

"Медики, которые зашивали голову говорят, что ранения на голове похожи на резаные. И хотя действовали они средь бела дня в центре города, где было куча свидетелей и множество камер, то мне подсказывает, что найдут их так же как и "титушок" из суда по Труханову", - заключил активист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня двое мужчин спортивной внешности нанесли Устименко ножевое ранение. В сети появилось видео с места нападения.