"Продвинулись вперед!" Стало известно о новых успехах ВСУ на Донбассе

Украинские военные, которые активно продвигаются вперед, продолжают закрепляться на отбитых у террористов территориях на Донбассе.

Их путь к победе показал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. Он продемонстрировал совсем свежие, вырытые вручную окопы, глубиной почти по грудь.

"Под палящим солнцем, где на небе нет ни одного, даже самого маленького облака. Спрятаться от солнца можно только на окраине полей под деревьями, но стоит выйти из под них, как через 15- 20 минут под палящим солнцем уже невозможно находиться. Кажется, что температура градусов 50, не меньше. А пехота, несмотря ни на что, берет в руки штыковые лопаты и копает. Копает и копает", – прокомментировал он.

Окопы на Донбассе Скриншот с видео

Отмечается, что украинские военные продолжают продвижение в разных направлениях.

"Несколько сотен метров на одном фланге, несколько сотен на другом. По свежим окопам, где по краям стен еще не успела засохнуть от солнца земля. Идешь и чувствуешь запах еще свежей земли", – написал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 22 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб воин 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

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