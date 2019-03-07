Ветераны АТО продадут мост США: озвучен неожиданный способ возврата Крыма

Если выделить земельные участки в незаконно аннексированном Крыму ветеранам АТО, а затем продать их США, то это поможет вернуть оккупированную территорию. Так можно запретить РФ пользоваться Крымским мостом.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил ветеран АТО Евгений Яранцев. Он объяснил, что земля, оформленная на военнослужащего, является объектом купли-продажи.

"Знаете, я пошел в госреестр и сказал, что мне надо два гектара. Мне ответили: "Прекрасно, где?" Я когда сказал, что в Крыму, то там все потеряли сознание, начали совещаться. По законам Украины, Крым – наша территория. Значит я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно, если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров. Крымского моста в Украине нет, а земля есть . А теперь представьте, что сто ветеранов берут 200 гектаров в том месте, где Крымский мост выходит в Крым. И эти двести гектаров с точки зрения международных законов являются собственностью этих ветеранов, а значит объектом купли-продажи. Давайте продадим их США?", – предложил Яранцев.

Ветеран уверен, что наступать можно не только танками, но и деньгами, например, использовать штрафы "Газпрома". Но воспользоваться вариантом выделения земли Крыма АТОшникам – это реальнее, убежден он.

"Газпром" штрафуют, но он далеко, а ветераны – вот они здесь. Двести гектаров что в Украине, что в Майями, что в Керчи стоят определенную сумму. А потом мы запретим пользоваться мостом, который неясно почему построен без ведома хозяина этой земли", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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