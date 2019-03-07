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Ветераны АТО продадут мост США: озвучен неожиданный способ возврата Крыма

7.7тЧитать материал на украинском

Если выделить земельные участки в незаконно аннексированном Крыму ветеранам АТО, а затем продать их США, то это поможет вернуть оккупированную территорию. Так можно запретить РФ пользоваться Крымским мостом.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил ветеран АТО Евгений Яранцев. Он объяснил, что земля, оформленная на военнослужащего, является объектом купли-продажи.

"Знаете, я пошел в госреестр и сказал, что мне надо два гектара. Мне ответили: "Прекрасно, где?" Я когда сказал, что в Крыму, то там все потеряли сознание, начали совещаться. По законам Украины, Крым – наша территория. Значит я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно, если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров. Крымского моста в Украине нет, а земля есть . А теперь представьте, что сто ветеранов берут 200 гектаров в том месте, где Крымский мост выходит в Крым. И эти двести гектаров с точки зрения международных законов являются собственностью этих ветеранов, а значит объектом купли-продажи. Давайте продадим их США?", – предложил Яранцев.

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Ветеран уверен, что наступать можно не только танками, но и деньгами, например, использовать штрафы "Газпрома". Но воспользоваться вариантом выделения земли Крыма АТОшникам – это реальнее, убежден он.

Ветераны АТО продадут мост США: озвучен неожиданный способ возврата Крыма

"Газпром" штрафуют, но он далеко, а ветераны – вот они здесь. Двести гектаров что в Украине, что в Майями, что в Керчи стоят определенную сумму. А потом мы запретим пользоваться мостом, который неясно почему построен без ведома хозяина этой земли", – добавил он.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия Крыма
Персона
Евгений Яранцев
Место
Украина
Теги
КрымКрымский мостВетераны войны на Донбассе
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
по закону украины нельзя продать землю, примыкаюую к водоему))))) продать США!!! Вот умора!!! Вообще все мозги высохли)))
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Язин Михаил
Язин Михаил
У него белочка
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
То что холы тупые это я знал давно, но что на столько узнал после революции достоинства которая плавно перешла в революции опущенцев и онанистов.
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