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26 февраля • обновлено в 22:52
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Призывали отделиться и создать "СНР": СБУ разоблачила фанаток "русского мира"

4.2т
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Служба безопасности Украины разоблачила пропагандисток сепаратизма в Донецкой и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 26 февраля. Женщины активно действовали в социальных сетях.

Так, в Донецкой области сотрудники СБУ, вовлеченные в Операцию Объединенных сил, разоблачили пропагандистку, которая действовала в интересах так называемой "ДНР". По данным следствия органов безопасности, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент.

СБУ разоблачила фанаток "русского мира"

СБУ разоблачила фанаток "русского мира"

В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Злоумышленница популяризировала террористические организации "Л/ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Аналогично действовала и жительница Конотопа Сумской области. В соцсетях она агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковой "Сумской народной республики".

Жительнице Мариуполя сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины разоблачила очередного сепаратистского интернет-агитатора в Одессе.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Комментарии
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Их место в паРашии..
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
UA. RUNIC, а твое место у параши, п и д о р
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Golan Sim
Golan Sim
Новороссия это объективная историческая реальность, сколько ни отрицай этот факт, но ИСТИНА всё равно восторжествует.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Golan Sim, новоотсоссия- это гибрид триппера с диареей .
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Ukraine The
Ukraine The
Красавчики. За лайк и репост сажать начали. Типа как в Мордоре что-ли?
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