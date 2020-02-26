Служба безопасности Украины разоблачила пропагандисток сепаратизма в Донецкой и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 26 февраля. Женщины активно действовали в социальных сетях.

Так, в Донецкой области сотрудники СБУ, вовлеченные в Операцию Объединенных сил, разоблачили пропагандистку, которая действовала в интересах так называемой "ДНР". По данным следствия органов безопасности, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент.

СБУ разоблачила фанаток "русского мира"

В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны.

Злоумышленница популяризировала террористические организации "Л/ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.

Аналогично действовала и жительница Конотопа Сумской области. В соцсетях она агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковой "Сумской народной республики".

Жительнице Мариуполя сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины разоблачила очередного сепаратистского интернет-агитатора в Одессе.

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