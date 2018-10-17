''Принимала раненых, которых не добил сын'': что известно о матери "керченского стрелка"

Мать одного из подозреваемых в нападении на Керченский политехнический колледж Владислава Рослякова Галина принимала в больнице студентов, которых ранил ее сын.

Как говорится в Telegram-канале Mash, женщина работает санитаркой в онкологическом диспансере города. В том числе в это место отправляли жертв атаки на колледж.

"Когда туда стали привозить пострадавших - женщина была на рабочем месте и принимала пациентов", – сказано в сообщении.

По данным Лентач, женщину забрали правоохранители прямо из больницы для проведения следственных действий. Она не знала, что происшествие прямо связано с ее сыном.

Родители Влада давно развелись. Парень вместе с матерью ушли от отца и жили на съемной квартире. Иногда Влад приходил в гости к отцу и бабушке с дедушкой.

Правоохранители пришли в дом подозреваемого с обысками и оцепили подъезд. Предположительно, в его квартире есть схрон с оружием и взрывчаткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. Известно, что перед этим были слышны звуки выстрелов.

Один из подозреваемых был найден мертвым. По предварительным данным, второй "стрелок" заходил в колледж в одной одежде, однако переоделся перед нападением.