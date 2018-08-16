Скандальным российским писателям запретили въезд в Украину

Министерство культуры пополнило список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины тремя российскими писателями и историком.

Согласно обновленному списку от 15 августа, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошли русскоязычный писатель, историк и политик из Украины Лев Вершинин, а также российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад, передает "Интерфакс-Украина".

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Лев Вершинин

Захар Прилепин

Александр Тамоников

Александр Широкорад

На данный момент в список внесено 138 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина запретила вхезд главному пропагандисту Кремля.